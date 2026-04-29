Achraf Hakimi, baja en la vuelta de la semifinal de la Champions ante el Bayern por lesión

El club informó este miércoles de que el ex jugador del Real Madrid sufre "una lesión en la pierna derecha" que precisará "varias semanas de recuperación", sin dar más detalles.

Es un golpe duro para el equipo de Luis Enrique, que consiguió una victoria por la mínima, 5-4, en el Parque de los Príncipes en un gran partido de ambos equipos.

El jugador se lanzó al suelo en el minuto 89 del partido echándose la mano a la pierna derecha tras una jugada con el germano Konrad Laimer.

Atendido por los servicios médicos del equipo, el jugador no pudo abandonar el campo porque Luis Enrique ya había agotado sus ventanas de cambios. El técnico le colocó de atacante en el tramo final para no perder consistencia defensiva.

No es la primera lesión que sufre esta temporada Hakimi, que ya se perdió buena parte del inicio de la campaña hasta que reapareció con su selección en la Copa África.

Durante todos esos partidos Luis Enrique buscó un sustituto a la altura de una de las piezas más importantes de su equipo y acabó encontrándolo en el centrocampista Warren Zaïre-Emery.

Pero el canterano del PSG estaba estos últimos días ocupando un puesto en el centro del campo, lo que podría obligar al entrenador parisiense a avanzar la entrada en el once inicial del español Fabián Ruiz, que también ha atravesado una larga lesión.