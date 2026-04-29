Akil Howson, primer árbitro de raza negra en ser asistente en una final de la FA Cup

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) informó de este hito en un comunicado en el que confirma que Darren England, que fue cuarto árbitro en la final de la temporada pasada, será el encargado de dirigir el encuentro.

Este hecho supone un hito en la historia de un país en el que, desde que comenzó la 'era Premier' en 1992, únicamente dos árbitros de raza negra, Uriah Rennie y Sam Allison, han dirigido partidos de su competición.

El primero de ellos, Uriah Rennie, que falleció en junio de 2025 a los 65 años, se convirtió en 1997 en el primero en arbitrar un partido de Premier League entre el Derby Country y el Wimblendon, y hasta su retirada en 2008, dirigió más de 300 partidos, incluyendo 175 en la máxima categoría del fútbol inglés.

Tuvieron que pasar 15 años hasta que otro árbitro negro dirigiera un partido en la Premier League cuando Sam Allison dirigió el Sheffield United–Luton Town en 2023.