Andrada está "dolido", "ha cometido un error, lo va a pagar y ya está", dice su entrenador

"Ahora mismo, lo que me preocupa es la persona; todos los días hablamos, él está dolido por lo que sucedió. Creo que es un ser humano, aunque lo podamos olvidar, ha cometido un error, lo va a pagar y ya está", ha explicado en rueda de prensa el técnico sobre Andrada, que se enfrenta a una sanción de hasta 15 partidos.

Navarro también ha señalado que el vestuario "está bien" y que, en esa situación, hubo personas que se comportaron "mejor" y otras, "peor", aunque se ha mostrado "orgulloso de cómo reaccionó el bloque".

"La gente entró a defender a su compañero, a intentar que lo dejaran de golpear entre todos y creo que es lo que había que hacer. También saben que eso no se puede admitir y lo sabe Esteban y, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿cavamos una tumba y echamos a una persona viva dentro? No tiene ningún sentido", ha aseverado.

También se ha referido el técnico blanquillo a las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que este martes dijo que Andrada "debería recibir una sanción de varios meses sin jugar”.

Al respecto, ha destacado que siente "mucho respeto" por Tebas, del que conoce "la seriedad con la que trabaja", aunque ha añadido que le habría gustado que, "hace 15 meses", el presidente de LaLiga "hubiera sido tan contundente" con lo que le sucedió cuando ejerció de manera interina como entrenador del Zaragoza.

Navarro se ha referido con ello de forma velada a lo acaecido a finales de 2024, cuando fue sancionado con cuatro partidos de suspensión tras la trifulca que vivió con el entonces técnico del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo.

Sin embargo, ha lamentado: "Hace 15 meses nadie salió a echarme un cable de LaLiga".

Navarro también se ha mostrado de acuerdo con las críticas vertidas el lunes por el club por el arbitraje en el encuentro ante el Huesca.

Específicamente, ha afeado que el colegiado Dámaso Arcediano pitara el final del partido antes de que pasaran los 40 segundos que, según escuchó el técnico, se había comprometido a prolongar para la última acción del duelo, una falta a favor del Zaragoza: "El árbitro tenía que haber sido mucho más escrupuloso", ha recalcado.