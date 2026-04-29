Atlético Madrid y Arsenal, cara a cara por la otra semifinal de la Champions League: hora, dónde ver y posibles formaciones

La Champions League 2025/26 transita su etapa más apasionante, donde cada detalle pesa y cada error se paga caro.

Lea más: En un partidazo: París Saint-Germain da el primer golpe ante Bayern 5-4 por las semifinales de la Champions League

En ese escenario, uno de los cruces que concentra la atención del continente es el que enfrentará al Atlético de Madrid y al Arsenal, dos equipos que llegan con aspiraciones legítimas y argumentos sólidos para soñar en grande.

El conjunto español, conducido por Diego Simeone, vuelve a apoyarse en su identidad histórica: intensidad, disciplina táctica y una fortaleza anímica que lo convierte en un rival incómodo en cualquier circunstancia.

En el Cívitas Metropolitano, el Atlético suele potenciar sus virtudes y transformar cada partido en una batalla estratégica, donde la concentración y el orden son claves.

Del otro lado aparece un Arsenal que ha logrado consolidar un proyecto competitivo de Mikel Arteta, con una propuesta más dinámica y ofensiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El equipo londinense combina juventud y talento con una idea clara de juego, buscando protagonismo incluso en escenarios adversos. Su intención será imponer ritmo, manejar la posesión y golpear en los momentos justos para inclinar la balanza a su favor.

El cruce no solo enfrenta a dos clubes históricos, sino también a dos formas distintas de entender el fútbol. Mientras el Atlético prioriza la solidez defensiva y la eficacia en los momentos decisivos, el Arsenal apuesta por la circulación, la creatividad y la presión alta como herramientas para dominar el partido.

Más allá de lo táctico, la eliminatoria tendrá un fuerte componente emocional. La Champions League es un torneo que no concede margen de error y donde la experiencia suele marcar diferencias.

En ese sentido, el Atlético cuenta con un recorrido reciente en instancias decisivas que puede resultar determinante. Sin embargo, el Arsenal llega con el impulso de un equipo que quiere reafirmarse en la élite europea y demostrar que está listo para dar el salto definitivo.

Cada duelo, cada balón dividido y cada jugada puede inclinar la historia de una serie que promete ser pareja hasta el final. No hay favoritos claros, solo dos equipos que entienden lo que está en juego: mucho más que una clasificación.

Porque en noches como estas, la Champions no solo define resultados, sino que construye relatos. Y entre la resistencia rojiblanca y la ambición londinense, el fútbol europeo se prepara para escribir un nuevo capítulo donde solo uno seguirá en carrera hacia la gloria.

Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la semifinal de ida de la Champions League: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Día: Miércoles 29 de abril de 2026

Hora: 16:00 (de Paraguay)

TV: Fox Sports y ESPN por Disney+ Premium

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

La probable formación de Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand y Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke y Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. D.T.: Diego Simeone.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba y Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard y Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. D.T.: Mikel Arteta.