En un partidazo: París Saint-Germain da el primer golpe ante Bayern 5-4 por las semifinales de la Champions League

El París Saint-Germain cobró una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, un duelo de titanes que acabó con un 5-4 que deja todo abierto para la vuelta la semana que viene.

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Los de Luis Enrique llegaron a disponer de tres goles de ventaja, gracias a sendos dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y a un tanto de João Neves, pero el equipo bávaro reaccionó para dejar abierta la eliminatoria con tantos de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz

El París Saint-Germain y el Bayern de Múnich respondieron a las expectativas y firmaron uno de los mejores duelos del año en el que los alemanes tuvieron el dominio pero se estrellaron contra la eficacia de los franceses, que sin embargo desperdiciaron una ventaja de hasta tres goles que deja abierto el pase a la final para la semana que viene en el Allianz Arena.

El PSG se lleva la ventaja de un gol, pero también una sensación de vulnerabilidad que hacía tiempo que no se vivía en el Parque de los Príncipes y que puede jugar en favor de los alemanes en la vuelta.

El nivel del partido fue tal que resulta difícil saber cuántos equipos pueden soportar esa intensidad y cuántos jugadores llegan a la recta final de la temporada con el nivel de Kvara Kvaratskhelia, Michael Olise, Ousmane Dembélé o Harry Kane.

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Una lección también táctica entre Luis Enrique, que vio cómo su equipo navegó bien ante uno de los pocos rivales que le supo quitar el timón del duelo, y Vincent Kompany, ausente del banco por sanción, pero que presentó una propuesta valiente como pocas veces se ve en el Parque de los Príncipes.

El resultado fue un duelo de muchos quilates que desembocó en la promesa de otro prometedor el próximo miércoles en Baviera camino de una final que ambos merecen pero solo uno podrá disputar. El vértigo se apoderó enseguida del Parque de los Príncipes, convertido por la algarabía de la grada en un espectáculo como pocos pueden firmar en estos momentos en el mundo.

Desacostumbrado el público a ver que su equipo no tuviera ni el balón ni el dominio, se apuntó a la electricidad del juego rápido, contrapeso del peligro que los alemanes hacían rondar ante una defensa que pocas veces había temblado tanto.

El intercambio de golpes casi fue constante, sin tregua. Fútbol total en todos los rincones de un cuadrilátero que los germanos ocuparon mejor, pero en el que los franceses encontraron espacio para contrarrestar.

Kane abrió el marcador en el minuto 17 gracias a un penal que el ecuatoriano William Pacho había hecho al colombiano Luis Díaz tras un extraordinario servicio de Michael Olise.

¡EMPEZÓ GANANDO BAYERN MUNICH TRAS EL PENAL CONVERTIDO POR HARRY KANE! 1-0 vs PSG EN LA #UCL



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Reacción bávara

El desconcierto estuvo a punto de apoderarse del PSG cuando tres minutos más tarde otra internada de la joven estrella francesa rozó el segundo.

Pero después de que Dembélé fallara estrepitosamente un mano a mano con Neuer, Kvaratskhelia evitó el pánico con una estratosférica jugada que dejó sentado a Stanisic y engañó al portero alemán para conseguir el empate.

¡JUGADÓN IMPRESIONANTE DE KVARATSKHELIA PARA FIRMAR EL 1-1 PARCIAL DE PSG vs BAYERN MUNICH!



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Tras otra buena jugada de Olise, que en un despeje Marquinhos estuvo a punto de marcar en su propia meta, fue el turno de João Neves de adelantar a los suyos.

¡CABEZAZO LETAL DE JOAO NEVES! PSG DECRETÓ EL 2-1 Y DA VUELTA EL DUELO ANTE BAYERN MUNICH EN LA #UCL



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El menudo centrocampista portugués, el más pequeño en el campo, se agigantó para conseguir rematar de cabeza un córner lanzado por Dembélé. El Balón de Oro volvió a mostrarse ineficiente en el minuto 35 y siete más tarde de nuevo Olise dejó al descubierto las carencias defensivas de los de Luis Enrique y con aparente facilidad puso de nuevo el empate.

¡ES UN PARTIDAZO TOTAL! ¡INCREÍBLE REMATE DE OLISE Y 2-2 DE BAYERN ANTE PSG!



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Cuando parecía que se llegaría con tablas al descanso, una mano de Davies apreciada por el VAR permitió a Dembélé adelantar de nuevo a los locales, de penal, en una demostración de eficacia frente al dominio del rival.

REVISIÓN DE VAR MEDIANTE Y ¡DEMBÉLÉ CAMBIÓ PENAL POR GOL! PSG LO GANA 3-2 vs BAYERN MUNICH EN LA #UCL!



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Las correcciones de Luis Enrique equilibraron las fuerzas en el terreno y el Bayern sufrió más sin el control del juego, sobre todo porque Kvaratskhelia le puso fuego al duelo en el minuto 56 culminando una buena combinación parisiense que agrandaba el marcador.

JUGADA TOTAL Y LLEGÓ EL CUARTO: Dembélé la dejó pasar y Kvaradona marcó su doblete para el 4-2 de PSG sobre Bayern Munich.



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El tanto dejó tocados a los germanos, que parecían hincar la rodilla cuando dos minutos más tarde Dembélé conseguía el quinto ante cierta pasividad defensiva, lo que convirtió a la grada en una fiesta. En menos de diez minutos, el PSG había desquiciado a un rival que les había colocado al límite.

¡QUÉ DEFINICIÓN DE LUJO! Dembélé y un auténtico golazo para el 5-2 de PSG sobre Bayern.



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Pero un partido de tanta dinamita no iba a apagarse tan pronto.Upamecano rozó un centro de falta de Kimmich en el minuto 65 para firmar el tercer gol del Bayern y tres más tarde Luis Díaz, tras arrancar al borde del fuera de juego, batió a Safonov con una maniobra espectacular y reabrió de nuevo la eliminatoria.

¡SIGUEN CAYENDO GOLES! Golazo de Luis Díaz tras una gran asistencia de Kane para otro descuento del Bayern Munich, que cae 5-4 ante PSG en Francia.



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Cuando pareció que el ritmo se calmaba, Mayulu estrelló un balón contra el larguero de Neuer y en el último suspiro Pacho sacó debajo de los palos un cabezazo de Kimmich.

Detalles del partido

PSG 5-Bayern Munich 4

Árbitro: Sandro Schärer (SUI). Incidencias: Encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 47.000 espectadores.

París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes (Lucas Hernandez, m.84); Zaïre-Emery (Fabián Ruiz, m.64), Vitinha, João Neves; Doué (Barcola, m.70), Dembélé, Kvaratskhelia (Mayulu, m.84).

Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer, m.46); Kimmich, Pavlovic (Jackson, m.93); Olise, Musiala (Gorezka, m.79), Luis Díaz; Kane.

Goles: 0-1, m.17: Kane (p); 1-1, m.24: Kvaratskhelia; 2-1, m.33: João Neves; 2-2, m.41: Olise; 3-2, m.50+: Dembélé (p); 4-2, m.56: Kvaratskhelia; 5-2, m.58: Dembélé; 5-3, m.65: Upamecano; 5-4, m.68: Luis Díaz.

Amonestados: 12′ Marquinhos, 77’ Fabián Ruiz y 80’ Hakimi (PSG) .

RESUMEN DEL PARTIDO