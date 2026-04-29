El primer médico que acudió a la casa de Maradona tras su muerte declarará en el juicio

Un segundo juicio por la muerte de Maradona se celebra desde el pasado 14 de abril, después de que el primero resultara anulado en 2025 por el mal accionar de una de las juezas.

El astro argentino del fútbol falleció el 25 de noviembre de 2020 mientras recibía cuidados domiciliarios en una casa de un barrio exclusivo a las afueras Buenos Aires.

Ese día, a las 12:26 hora local (15:26 GMT), Colin Campbell, cirujano plástico y vecino del barrio, fue convocado al domicilio por un guardia de seguridad del lugar, ante el aviso de que Maradona se encontraba descompensado.

En el primer juicio Campbell declaró que al arribar al domicilio halló a Maradona sin signos vitales y estimó que el fallecimiento se había producido horas antes.

"Le tomé los signos vitales y estaba muy frío. Por mi experiencia y mis conocimientos como médico puedo decir que hacía ya un tiempo que estaba así", dijo, y estimó en una o dos horas el tiempo que el exfutbolista yació muerto en su cama.

Verónica Ojeda, expareja del astro y madre de su hijo menor, deberá continuar este jueves su declaración, que fue interrumpida durante la audiencia del martes por problemas técnicos del tribunal.

Antes de que la sesión se diera por finalizada, Ojeda presentó una grabación de audio de una reunión celebrada el 10 de noviembre de 2020 entre médicos, abogados y familiares, donde se decidió bajo qué modalidad tratar a Maradona tras su última operación.

Por decisión del tribunal, la grabación -mucho más extensa que una grabación de la misma reunión presentada en el primer juicio- fue incorporada a la causa y ambos audios serán cotejados con el objetivo de discernir si la prueba original contiene "cortes o ediciones".

Para la tarde de este jueves está previsto que declare también Carlos Díaz, psicólogo especializado en adicciones que atendió a Maradona poco antes de su muerte y que está imputado en el juicio.

Díaz no ha declarado aún en este proceso y tampoco lo hizo en el primero, ya que el día en el que estaba previsto su testimonio se reveló la participación encubierta de la jueza Julieta Makintach en un documental sobre el juicio, hecho que devino en la recusación de la magistrada y la anulación del proceso.

Además de Díaz, son juzgados en este proceso el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.