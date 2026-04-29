FIFA aumenta un 15% asignación económica a las 48 federaciones participantes en el Mundial

El órgano de gobierno de la Federación Internacional de Fútbol justifica la decisión por el "éxito comercial" del torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, con 48 selecciones y 104 partidos por primera vez en la historia.

El desglose de esta asignación económica es el siguiente:

"Para la FIFA es un orgullo gozar de la mejor situación financiera de su historia, lo que nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro. Este es un ejemplo más de cómo se reinvierten los recursos de la FIFA en el fútbol", explicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al anunciar la decisión.