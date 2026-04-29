Independiente Rivadavia recibe a La Guaira y busca su tercer triunfo en la Libertadores

El partido se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, comenzará a las 19.00 hora local (22.00 GMT) y será arbitrado por el peruano Augusto Menéndez.

El equipo mendocino atraviesa un presente sin precedentes en su centenaria historia futbolística: campeón de la Copa Argentina 2025, primero en el Grupo B del Torneo Apertura argentino y dos triunfos consecutivos en su debut en un torneo continental -1-0 ante Bolívar y 1-2 ante Fluminense en el Maracaná-.

De la mano del desequilibrio del colombiano Sebastián Villa y los goles del joven Fabrizio Sartori, la 'Lepra' llega así envalentonado al partido con este jueves, habiendo además aplastado el pasado domingo por 5-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

En el Apertura, los dirigidos por Alfredo Berti afrontarán la etapa eliminatoria tras haberse asegurado el primer lugar de su zona, ya que, a falta de una jornada, aventajan a River Plate y Argentinos Juniors por cuatro unidades.

Por su parte, Deportivo La Guaira llegará a Mendoza con la intención de aguar la fiesta local y sumar de a tres por primera vez en la competencia, tras empatar 0-0 contra Fluminense en Venezuela y 2-2 ante Bolívar en La Paz en la segunda fecha.

El conjunto venezolano vive un buen presente en el fútbol de su país, donde está primero e invicto con siete triunfos y seis empates en trece jornadas.

El último sábado, los dirigidos por Héctor Bidoglio vencieron por la mínima como visitantes a Trujillanos gracias a un tanto del experimentado volante Juan Castellanos.

La figura del conjunto del estado costero esta temporada es hasta ahora el colombiano Flabián Londoño, que marcó el tanto ante Bolívar y suma otros cuatro en la competencia local.

El Grupo C de la Libertadores es liderado por Independiente Rivadavia con seis puntos, seguido por Deportivo La Guaira con dos y con Fluminense y Bolívar por debajo con un punto cada uno.