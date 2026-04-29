Las mujeres afganas podrán representar a su país en competiciones FIFA

Esta medida permitirá que el Consejo del máximo organismo del fútbol mundial, de acuerdo con la confederación correspondiente, apruebe la inscripción de una selección nacional o un equipo representante en circunstancias excepcionales cuando una federación no pueda hacerlo.

La pretensión, según la FIFA, es garantizar que ningún futbolista se vea excluido de participar en el fútbol internacional por cuestiones que escapen a su control, de acuerdo con los principios de los estatutos de la organización de universalidad, inclusión y no discriminación.

Según la normativa anterior, la FIFA exigía que el equipo recibiera el reconocimiento de la Federación Afgana de Fútbol, que no reconoce a los equipos de fútbol femenino debido a la prohibición de los deportes femeninos impuesta por los talibanes .

Según el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, "se trata de un avance decisivo y sin precedentes en el mundo del deporte. La FIFA ha escuchado a estas jugadoras porque es nuestro deber proteger el derecho de cada niña y mujer a jugar al fútbol y representar su identidad".

"Al permitir que las mujeres afganas puedan competir con su país en partidos oficiales, pasamos de los principios a la acción. Para la FIFA es un orgullo liderar esta histórica iniciativa y dar su apoyo a este grupo de mujeres valientes, dentro y fuera de los terrenos de juego", apuntó el mandatario.

La reforma se fundamenta en la estrategia de actuación de la FIFA para el fútbol femenino de Afganistán, avalada por el Consejo en mayo pasado, tras la creación del Afghan Women United, un equipo auspiciado por el organismo mundial que ofrece oportunidades de jugar al fútbol organizado a mujeres afganas que residan fuera del país.

Ahora, por primera vez, este grupo de jugadoras afganas podrá representar a su país en partidos oficiales con total reconocimiento deportivo.

"Esta decisión reconoce a las futbolistas afganas, no como víctimas de sus circunstancias, sino como jugadoras de élite con derecho a competir, a ser vistas y respetadas. Demuestra lo que se puede conseguir cuando el deporte se rige en consonancia con los valores y el liderazgo", opinó la jugadora Nadia Nadim, nacida en Afganistán e internacional en más de 100 ocasiones con la selección danesa.

Mientras tanto, la excapitana de Afganistán Khalida Popal aseguró que "para estas jugadoras, representar a Afganistán es una cuestión de identidad, dignidad y esperanza. Es preciso dar las gracias al liderazgo de la FIFA, que ha escuchado lo que pedían y ha encontrado una solución que ningún otro deporte ha logrado nunca".

Pese a que esta enmienda entra en vigor con efecto inmediato, la FIFA abordará ahora los pasos administrativos y de carácter preparatorio, como la inscripción de equipos y la creación de una estructura operativa y deportiva, así como proporcionará "los recursos necesarios, humanos, técnicos y económicos, para garantizar una vía de acceso a las competiciones oficiales que resulte segura, profesional y sostenible".

"Los paquetes de ayudas a las jugadoras del Afghan Women United seguirán vigentes a lo largo de la fase de transición, que durará hasta dos años, lo que permitirá que la nueva estructura evolucione mientras se mantienen los más altos estándares de salvaguardia, rendimiento y bienestar", añade la FIFA.

El equipo fundado y auspiciado por la FIFA se concentrará en Nueva Zelanda del 1 al 9 de junio, días en los que disputará un partido contra las Islas Cook.