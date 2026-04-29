Fútbol Internacional
29 de abril de 2026 a la - 14:55

Lookman y Cardoso, titulares en el Atlético

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Madrid, 29 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea de inicio este miércoles a Ademola Lookman y Johnny Cardoso en el once titular para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal en el Metropolitano.

Por EFE

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

En el Arsenal, Mikel Arteta cuenta de inicio con David Raya; Ben White, Wiliam Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli.