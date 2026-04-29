Lookman y Cardoso, titulares en el Atlético

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.
En el Arsenal, Mikel Arteta cuenta de inicio con David Raya; Ben White, Wiliam Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli.