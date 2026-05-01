Arsenal, en juego crucial contra Fulham

Con tres puntos de ventaja aunque un partido jugado más, el Arsenal recibirá al Fulham (10º) el sábado en un derbi londinense, mientras que el City visitará el lunes al Everton (11º).
El alemán Kai Havertz y el holandés Jurrien Timber serán bajas este sábado para el partido entre el Arsenal y el Fulham, mientras que Martin Odegaard es duda. Havertz y Timber ya se perdieron la ida (1-1) de semifinales contra el Atlético de Madrid y no está claro que vayan a llegar a tiempo para la vuelta del próximo martes en Londres.
En la 35ª jornada de la Premier se destaca también el clásico entre Manchester United (3°) y Liverpool (4°), que buscan asegurar e boleto a la Champions.
* Programa. Viernes: Leeds 3-Burnley 1. Sábado: 11:00 Brentford-West Ham (ESPN5); 11:00 Wolves- Sunderland; 11:00 Newcastle - Brighton; 13:30 Arsenal - Fulham (ESPN).
Domingo: 10:00 Bournemouth-Crystal Palace; 11:30 Manchester United - Liverpool (ESPN); 15:00 Aston Villa-Tottenham.
Lunes: 11:00 Chelsea- Nottingham; 16:00 Everton-Manchester City (ESPN).
* Top 10: Arsenal 73 puntos, Manchester City 70, Manchester United 61, Liverpool 58, Aston Villa 58, Brighton 50, Bournemouth 49, Chelsea 48, Brentford 48, Fulham 48.