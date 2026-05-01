Barcelona puede ser campeón este fin de semana

“Yo prefiero ganar LaLiga cuanto antes, me quiero olvidar de las cuentas” , dijo el sábado pasado el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, tras ganar al Getafe.

Esa victoria unida al empate del Real Madrid contra el Betis abrió la puerta a que los azulgranas puedan proclamarse campeones de Liga en esta 34ª fecha del torneo.

“Estamos enfocados en ganar partidos” , añadió el técnico alemán el sábado pasado. El conjunto barcelonista lleva una marcha infernal en el campeonato nacional donde ha ganado sus últimos nueve encuentros.

Vigente campeón liguero, el Barça encabeza la clasificación con once puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

A falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse, si el Barça no falla contra Osasuna se iría a 14 puntos de su perseguidor merengue.

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Un empate contra el Espanyol dejaría al Real Madrid a trece unidades del líder, sin posibilidad de poder alcanzarlo cuando sólo quedarían doce puntos por disputarse.

Programa de partidos

* Programa de la 34ª jornada:

Viernes: Girona 0-Mallorca 1.

Sábado: 09:00 Villarreal - Levante (ESPN5); 11:15 Valencia - Atlético de Madrid; 13:30 Alavés - Athletic Bilbao; 16:00 Osasuna - Barcelona (ESPN2).

Domingo: 09:00 Celta - Elche (ESPN2); 11:15 Getafe - Rayo (ESPN2); 13:30 Betis - Real Oviedo; 16:00 Espanyol - Real Madrid (Directv).

Lunes: 16:00 Sevilla - Real Sociedad (ESPN2).

* Top 10: Barcelona 85 puntos, Real Madrid 74, Villarreal 65, Atlético de Madrid 60, Betis 50, Getafe 44, Celta 44, Real Sociedad 43, Osasuna 42, Athletic 41.

Fuente: AFP