Fútbol Internacional
01 de mayo de 2026 a la - 19:09

Barcelona puede ser campeón este fin de semana

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 01/05/2026.- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick (c), durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado por el primer equipo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, este viernes, en la víspera de su partido de LaLiga EA Sports contra el Osasuna. EFE/Enric Fontcuberta
SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 01/05/2026.- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick (c), durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado por el primer equipo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, este viernes, en la víspera de su partido de LaLiga EA Sports contra el Osasuna. EFE/Enric Fontcuberta Enric Fontcuberta

El Barcelona puede revalidar este fin de semana el título liguero para lo que debe empezar por ganar el sábado a Osasuna y esperar que el Real Madrid pinche contra el Espanyol al día siguiente, en la 34ª jornada del campeonato de la Liga española de fútbol.

Por ABC Color

“Yo prefiero ganar LaLiga cuanto antes, me quiero olvidar de las cuentas” , dijo el sábado pasado el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, tras ganar al Getafe.

Esa victoria unida al empate del Real Madrid contra el Betis abrió la puerta a que los azulgranas puedan proclamarse campeones de Liga en esta 34ª fecha del torneo.

“Estamos enfocados en ganar partidos” , añadió el técnico alemán el sábado pasado. El conjunto barcelonista lleva una marcha infernal en el campeonato nacional donde ha ganado sus últimos nueve encuentros.

Vigente campeón liguero, el Barça encabeza la clasificación con once puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

A falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse, si el Barça no falla contra Osasuna se iría a 14 puntos de su perseguidor merengue.

Un empate contra el Espanyol dejaría al Real Madrid a trece unidades del líder, sin posibilidad de poder alcanzarlo cuando sólo quedarían doce puntos por disputarse.

Programa de partidos

* Programa de la 34ª jornada:

Viernes: Girona 0-Mallorca 1.

Sábado: 09:00 Villarreal - Levante (ESPN5); 11:15 Valencia - Atlético de Madrid; 13:30 Alavés - Athletic Bilbao; 16:00 Osasuna - Barcelona (ESPN2).

Domingo: 09:00 Celta - Elche (ESPN2); 11:15 Getafe - Rayo (ESPN2); 13:30 Betis - Real Oviedo; 16:00 Espanyol - Real Madrid (Directv).

Lunes: 16:00 Sevilla - Real Sociedad (ESPN2).

* Top 10: Barcelona 85 puntos, Real Madrid 74, Villarreal 65, Atlético de Madrid 60, Betis 50, Getafe 44, Celta 44, Real Sociedad 43, Osasuna 42, Athletic 41.

Fuente: AFP