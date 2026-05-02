El Barça, con Aitana Bonmatí, a por su sexta final consecutiva en Liga de Campeones

En la ida, el equipo de Pere Romeu, a pesar de adelantarse en el marcador y de jugar los últimos 20 minutos con una jugadora más, no pudo sacar un triunfo en el Allianz Arena, por lo que el pase a la final se la jugará en un cara o cruz, aunque eso sí, en su estadio.

Anotó en la ida la polaca Ewa Pajor, pero no pudo cerrar el partido el conjunto azulgrana ante un equipo muy ordenado en defensa y que empató en una de sus pocas llegadas ante la meta de Cata Coll por medio de Franziska Kett, tras una fantástica transición.

Sin embargo, Kett no pudo acabar el partido, porque fue expulsada por tirar del pelo a Salma Paralluelo, una baja muy importante para el equipo de José Barcala por su polivalencia.

El Bayern pierde a Kett y el Barça tendrá el regreso más esperado. La tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí vuelve a estar disponible para el cuadro barcelonista cinco meses después de ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en el peroné izquierdo.

Su baja ha permitido consolidar tanto a Vicky López como Clara Serrajordi, aunque también supuso un duro golpe para una plantilla ya de por sí corta de efectivos que, poco a poco, los ha ido recuperando.

Tanto es así que las azulgranas encaran el partido más importante del curso con una sola baja en la enfermería: la de Laia Aleixandri, de larga duración.

Con ello, siendo la incorporación de la mejor futbolista del mundo un impulso emocional, las de Romeu lo tienen todo de cara para encaminar su pase a Oslo: el escenario, la afición, los efectivos y la preparación.

Y es que esta última, a diferencia del partido en la ida, es un factor clave, según ya avanzó el técnico. En el partido en Múnich, las azulgranas venían de disputar un partido entre semana que las consagró como campeonas de Liga F, pero que también limitó el tiempo para estudiar un rival que acabaría presentando en su campo un bloque mucho más bajo de lo esperado.

Por su parte, el cuadro alemán ha recuperado a la centrocampista Alara Sehitler, por lo que, además de Kett, su única ausencia será la delantera Jovana Damnjanović, por lesión.

Una solidez alemana que nada tiene a envidiar a la del Barça, que, en casa, en sus cuatro victorias europeas, ha firmado 19 goles. Gran parte de la culpa la tiene Ewa Pajor, máxima goleadora del equipo que, con su gol la pasada semana ya figura entre las diez máximas goleadoras históricas de las competiciones femeninas de la UEFA con 41 tantos.

Por parte del equipo de Barcala, aunque la pólvora en ataque tiene el nombre de Pernille Harder, hay otra futbolista muy destacada: Klara Bühl, máxima asistente de todo el torneo esta temporada, con ocho pases de gol.

Si pasa el Bayern, será su primera final; si lo hace el Barça será la séptima, seis de forma consecutiva. En el otro lado del cuadro, también repiten semifinal el más laureado y el vigente campeón: Lyon y Arsenal, que juegan esta tarde (15.00 horas, 13.00 GMT) la vuelta de una semifinal que en la ida ganaron las inglesas 2-1.

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Pina.

Bayern Múnich: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Vanessa Gilles, Sehitler; Kakounan, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Klara Bühl; y Pernille Harder.

Árbitra: Stéphanie Frappart (FRA)