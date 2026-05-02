El técnico del Real Madrid, autocrítico: "No se gana a nadie bajándose del autobús"

El técnico del conjunto blanco hizo autocrítica tras un final de curso errático en el que sus jugadores sólo han encontrado el camino de la victoria en uno de los últimos seis encuentros oficiales que ha disputado.

"Los resultados están lejos de lo que debe ser el Real Madrid. Hoy no ganas a nadie bajándote del autobús. Pero la diferencia de nivel de los jugadores del Real Madrid a los equipos que nos enfrentamos está ahí. Tenemos mucho que mejorar en el plano colectivo. No nos da con el talento, echar el balón al suelo y jugar individualmente. Necesitamos un plan, una estructura, un patrón, saber cómo desorganizar al rival. Eso lleva una mentalidad diferente a la que hemos tenido y la hemos pagado con puntos", declaró.

También lamentó que en ciertos partidos su equipo ha sufrido "situaciones" que el Real Madrid no puede controlar (en alusión a decisiones arbitrales), aunque reconoció que sus jugadores no consiguieron sumar tres puntos frente a rivales que en teoría son menores.

"Eso duele porque nuestros mejores partidos han sido contra rivales de mayor entidad. Pero hay situaciones difíciles de controlar que nos pasan a menudo, como la que pasó ante el Girona o el Betis. Pero peleando contra este tipo de situaciones, eso no quita que tengamos que mejorar", reconoció.

Preguntado por si hay falta de liderazgo en el vestuario del Real Madrid, recordó que la media de edad de la plantilla blanca "es muy joven", aunque resaltó que hay jugadores que sí tienen carácter:

"Los hay con mucha personalidad y experiencia que están haciendo una gran labor. Hay situaciones en el campo que tenemos que saber leer y manejar mejor. En una plantilla joven se pueden notar pecados de juventud. Pero hay jugadores jóvenes en esta plantilla con liderazgo", indicó.

Para el argentino Franco Mastantuono, tuvo palabras parecidas: "Trabaja muy bien. Seguramente cuando juega tiene ese deseo de mostrar lo que lleva dentro y el jugador que han fichado. Es muy joven, podría estar en el juvenil del club, pero se ve el talento que tiene y una grandísima madurez. No parece tener 18 años por cómo habla y por cómo se comporta", comentó.

"Es un chico de los que merece la pena por su talento, capacidades, compromiso y mentalidad. Los jugadores argentinos en el Real Madrid siempre tiene cabida, porque ese talento y mentalidad ganadora comparte los valores del Real Madrid. Ojalá le podamos disfrutar muchísimos años", añadió.

Por último, habló sobre el partido ante el Espanyol, correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports que se disputa este domingo: "Los dos equipos necesitamos ganar por las situaciones diferentes que tenemos. Es un campo complicado, gran ambiente, fantástico entrenador y gran equipo. Seguro que los resultados no son tan buenos como el trabajo que están haciendo estas semanas. Lo que he visto del Espanyol me está gustando muchísimo así que un gran respeto".