La liga marroquí prohíbe desplazamientos de aficionados tras disturbios en Rabat

La decisión forma parte de una serie de medidas adoptadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), anunciadas en un comunicado publicado en la noche del viernes al sábado.

Entre otros dispositivos, no se reservarán espacios para los aficionados de los equipos visitantes ni se pondrán a la venta entradas para los seguidores del club que juegue fuera.

El organismo marroquí explicó que estas medidas fueron aprobadas tras una reunión el viernes de todos los actores del fútbol nacional.

"Estas medidas se enmarcan en el esfuerzo por garantizar el desarrollo normal de las competiciones y reforzar las condiciones de seguridad dentro de los estadios, de modo que se asegure la protección de todos los componentes del juego", se lee en la nota.

La Fiscalía marroquí ordenó el viernes la puesta bajo custodia policial de 136 personas tras los incidentes registrados durante el partido de la 17 jornada de la liga nacional, disputado entre ambos clubes en el Estadio Moulay Abdellah, que terminó con la victoria del AS FAR en casa (2-1).

Según los medios locales, los disturbios comenzaron con provocaciones entre aficionados de ambos equipos que derivaron posteriormente en enfrentamientos en las gradas, donde se lanzaron objetos arrancados del estadio, además de cinturones y botellas.