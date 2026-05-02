La Real B, tras 7 jornadas sin ganar, recibe al Burgos en promoción en un choque difícil

Los donostiarras, entrenados por Ion Ansotegi, brillaron entre febrero y marzo cinco triunfos en seis partidos y parecían virtualmente salvados, pero a partir del 22 de marzo comenzaron a encadenar derrotas, con la única salvedad del empate en casa del Ceuta, que evitó el pleno.

El equipo donostiarra, sin embargo, tiene argumentos para descabalgar de las plazas de promoción a un conjunto burgalés que dispone de una plantilla superior, ya que esta temporada han derrotado a grandes de la categoría como Castellón, Cádiz, Malaga, Andorra, Deportivo y Valladolid.

Casi una decena de jugadores del filial realista cayó esta semana ante el Borussia Dortmund (0-2) en la Premier League Internacional Cup en Inglaterra, cuya final disputarán los alemanes y el Real Madrid, lo que apunta al nivel que tiene un filial txuri urdin, capaz de imponerse en esta competición a equipos sub-21 como el Chelsea, Crystal Palace, Notttingham Forest y Brighton.

Por su pare, el Burgos CF afronta el choque con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por el playoff en el tramo decisivo de la temporada.

El conjunto de Luis Miguel Ramis llega a este partido reforzado por las buenas sensaciones mostradas ante el Deportivo y con la convicción de que sigue dependiendo de sí mismo para pelear por el objetivo.

"Las matemáticas son fáciles: tenemos que sumar puntos para seguir posicionándonos de cara al objetivo", ha señalado Ramis en la previa del encuentro, consciente de la importancia de cada jornada.

El entrenador burgalés ha advertido de la dificultad del rival, al que define como un equipo “agresivo, dinámico y preciso”, capaz de castigar cualquier error y especialmente peligroso en las transiciones.

Por ello, el Burgos deberá mostrar solidez defensiva y máxima concentración para contrarrestar el ritmo de un filial con talento y menos presión clasificatoria.

Los blanquinegros volverán a contar con el respaldo de su afición, que agotó las más de mil entradas en apenas unas horas, en un desplazamiento cercano, un factor que puede resultar determinante.

La única baja confirmada para este partido es la de Alex Lizancos que encara la recta final de recuperación de su lesión.

Real Sociedad B: Arana; Balda, Unax, Kita, Garro; Mikel Rodríguez, Carbonell, Marchal, Gorosabel, Dani Díaz; Carrera.

Burgos: Cantero, Buñuel, Sergio González, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, David González, Íñigo Córdoba, Curro y Fer Niño.