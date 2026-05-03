3-0. El Bournemouth de Iraola apunta a Europa

Los locales aprovecharon las rotaciones del Crystal Palace, que dejaron en el banquillo a jugadores importantes como Adam Wharton, Ismaila Sarr, Tyrick Mitchell y Chris Richards pensando en la vuelta de semifinales de la Liga de Conferencia ante el Shakhtar Donetsk, donde se impusieron 1-3 en la ida.

El Bournemouth encarriló el encuentro en la primera mitad después de adelantarse a los diez minutos tras aprovechar un error de Jefferson Lerma, que despejó de cabeza hacia su propia portería.

A la media hora de juego, los de Iraola, que ya anunció que será su última temporada al frente del club, aumentaron la ventaja por medio de Eli Junior Kroupi, que transformó un riguroso penalti de Dean Henderson a Marcos Senesi.

Ya en los minutos finales de la segunda mitad, Rayan sentenció el encuentro con un disparo cruzado después de recibir un pase entre líneas de David Brooks.

Con esta victoria, los 'Cherries' se colocan en sexta posición, que da acceso a la Liga Europa, a falta de tres jornadas para el final en las que se enfrentará a Fulham, Manchester City y Noyttingham Forest.

Por su parte, el Crystal Palace se queda en tierra de nadie al tener una ventaja de siete puntos sobre el descenso y a ocho de Europa, aunque podría a llegar a disputar competiciones europeas en caso de ganar la Liga Conferencia.