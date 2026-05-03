Alex Ferguson, hospitalizado antes del Manchester United-Liverpool

El técnico escocés Alex Ferguson, que dirigió al Manchester United durante 27 años y que suele presenciar los partidos desde el palco del estadio, fue trasladado en ambulancia, y por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado.

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Ferguson, de 84 años, fue visto horas antes del inicio del encuentro compartiendo con invitados en las instalaciones del club.

El técnico ya sufrió en 2018 una hemorragia cerebral que puso en serio riesgo su vida, aunque logró recuperarse.

El deportista se perdió la gran victoria del Manchester United sobre Liverpool por 3-2, que le valió la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa. EFE