Fútbol Internacional
03 de mayo de 2026 a la - 13:59

Alex Ferguson, hospitalizado antes del Manchester United-Liverpool

El escocés Alex Ferguson dirigió al Manchester United durante 27 años.
El escocés Alex Ferguson dirigió al Manchester United durante 27 años.153139+0000 IAN HODGSON

El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson fue trasladado este domingo a un hospital tras encontrarse indispuesto en el estadio Old Trafford poco antes del encuentro entre los “Diablos Rojos” y el Liverpool.

Por ABC Color

El técnico escocés Alex Ferguson, que dirigió al Manchester United durante 27 años y que suele presenciar los partidos desde el palco del estadio, fue trasladado en ambulancia, y por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado.

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Ferguson, de 84 años, fue visto horas antes del inicio del encuentro compartiendo con invitados en las instalaciones del club.

El técnico ya sufrió en 2018 una hemorragia cerebral que puso en serio riesgo su vida, aunque logró recuperarse.

El deportista se perdió la gran victoria del Manchester United sobre Liverpool por 3-2, que le valió la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa. EFE