Ceballos, fuera de la lista del Real Madrid para el partido ante el Espanyol

Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto blanco, volvió a prescindir por motivos técnicos de Ceballos, que ya se ausentó en la anterior convocatoria del partido que su equipo empató 1-1 con el Betis en el estadio Benito Villamarín la pasada jornada.

En ninguna de las dos ruedas de prensa en las que Arbeloa ha podido explicar cuáles son las causas por las que no llama a Ceballos, el técnico blanco explicó las razones por las que no cuenta con su jugador. En la última, la que ofreció a los medios de comunicación este sábado, habló de los códigos del vestuario cuando fue preguntado por la situación de Ceballos:

"No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y aprendí de los veteranos que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Y eso lo mantengo", declaró.

El resto de la convocatoria está marcada por las múltiples ausencias de jugadores lesionados. Por esa razón, no están Thibaut Courtois, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé, Arda Güler, Éder Militao y Dani Carvajal.

La lista completa de convocados por Arbeloa para enfrentarse al Espanyol es la formada por: los porteros Lunin, Fran González y Sergio Mestre; los defensas Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Jiménez; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Thiago y Palacios; y los delanteros Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.