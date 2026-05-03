El FC Thun suizo gana la primera liga de su historia un año después de lograr el ascenso

Líder desde octubre, el equipo, que cuenta en sus filas con el defensa barcelonés Genís Montolio, ha levantado el título a tres jornadas de que finalice el campeonato, después de que este fin de semana el segundo clasificado en la tabla, el St Gallen, cayera derrotado en casa frente al Sion.

La gesta del FC Thun, que cumplió sus 128 años este 1 de mayo, se ha logrado con un equipo con mucho menor presupuesto que grandes del fútbol suizo como el Basilea, vencedor la pasada temporada, o el Young Boys de Berna, gran denominador del fútbol suizo en la última década.

Entrenado por el suizo Mauro Lustrinelli, el equipo cuenta entre sus principales figuras con el goleador macedonio Elmin Rastoder y el congolés Christopher Ibayi.

Montolio, que ha sido uno de los principales titulares en la zaga esta temporada, jugó la pasada década en filiales del Villarreal, Espanyol, Levante y Alavés, pero en 2021 emigró a la liga helvética.

Hasta ahora el mejor resultado histórico del Thun había sido el subcampeonato de la temporada 2004-2005, que le permitió jugar hace 20 años la Liga de Campeones, donde consiguió estar en la fase de grupos pero no pasó a las fases eliminatorias.

También fue finalista de Copa en 1955 y 2019 y disputó en cuatro ocasiones la Liga Europa, pero no contaba con ningún gran trofeo en sus vitrinas.

El FC Thun se une al reducido grupo de clubes que han logrado ganar el campeonato de su país un año después de lograr el ascenso, gesta que en las grandes ligas han conseguido equipos como el Kaiserslautern alemán, ganador de la Bundesliga en 1998 tras ascender en 1997.

Aunque el caso más extremo y recordado es sin duda el del Nottingham Forest, que no sólo consiguió ganar la liga inglesa en 1978 tras su ascenso en 1977, sino que más tarde levantó la Copa de Europa en 1979 y 1980.