Gabriel Ávalos llega al centenar de presentaciones en Independiente

La cuenta @estadisticascai dio detalles de los partidos animados por Gabriel Ávalos Stumpfs, de 35 años, en el Rojo de Avellaneda, con el que totaliza 31 anotaciones, entre certámenes locales e internacionales.

El informe refiere que el itapuense Ávalos es el tercer paraguayo que registra la marca centenaria con el Independiente, después del goleador y máximo ídolo extranjero del club, Arsenio Erico, e Idalino Monges.

El artículo revela igualmente que Gabriel es el decimoquinto futbolista foráneo en llegar a la marca de los 100 encuentros con el Rojo.

Ávalos pugna por disputar la Copa del Mundo 2026 con otros delanteros que igualmente atraviesan por un gran momento, como Adam Bareiro, Alex Arce, Carlos Gabriel “Cocoliso” González, Isidro Pitta y Lorenzo Melgarejo.

Gabriel lleva 22 cotejos con la Albirroja, 13 por Eliminatorias, 5 amistosos y 4 por Copa América, con dos goles señalados.