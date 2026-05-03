La Real remonta y sella su billete a la 'Champions'; el Atlético golea y ya es cuarto

El conjunto donostiarra ha sido el más regular de la competición tras Barcelona y Real Madrid, y ha visto recompensada su temporada. Tras el tropiezo del Costa Adeje Tenerife el pasado viernes en Granada (1-1), el equipo dirigido por Arturo Ruiz dependía de sí mismo para sellar su billete europeo en la primera oportunidad.

El partido, por eso, no pudo empezar peor para la Real. En el primer minuto, Bárbara Latorre adelantó al conjunto gallego, ya sin objetivos clasificatorios tras asegurar la permanencia con un 1-0 que se mantuvo hasta el descanso.

Sin embargo, tras la reanudación, la reacción visitante fue inmediata. Paula Fernández empató el choque en una jugada por banda de Emma Ramírez que dejó pasar Nerea Eizagirre, y que la centrocampista resolvió con un disparo cruzado. Ya en el minuto 71, Cecilia Marcos firmó el 1-2 con el que se llegó al final para certificar el regreso del conjunto 'txuri-urdin' a la máxima competición continental.

La Real corona una temporada notable en la que ha sido el único equipo capaz de derrotar al Barcelona (1-0) y en la que ha sabido reponerse a la salida en el mercado invernal de Edna Imade, que anotó 11 goles en las 12 jornadas que jugó antes que el Bayern de Múnich cortase su cesión.

Además, el conjunto vasco aún puede pelear por el subcampeonato, aunque lo tiene complicado: está a tres puntos del Real Madrid con nueve en juego y con el golaveraje particular perdido.

En paralelo, el Atlético de Madrid ha encontrado continuidad y rendimiento en esta segunda vuelta con la llegada de José Herrera al banquillo, y tras su goleada ante el Eibar ya es cuarto clasificado.

El encuentro se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pero el conjunto rojiblanco abrió el marcador superada la hora de juego por medio de Gio Garbelini, que también cerró la cuenta en el tiempo añadido.

Boe Risa, de penalti, y Julia Bartel, en un gran momento de forma, completaron el 4-0 con el que el Atlético refuerza su confianza de cara a la final de la Copa de la Reina ante el Barcelona, el próximo 16 de mayo, su oportunidad para conquistar un título esta temporada.