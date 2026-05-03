Luis Vázquez, titular en el ataque del Getafe; Alemao y Camello delanteros del Rayo

José Bordalás, técnico del Getafe, introduce cuatro cambios respecto a la derrota ante el Barcelona. Entran Abqar y Kiko Femenía en defensa y vuelven Vázquez y Adrián Liso a la titularidad en el ataque.

El Getafe sale con David Soria; Femenía, Duarte, Abqar, Juan Iglesias; Davinchi, Milla, Arambarri, Liso; Luis Vázquez y Satriano.

En el Rayo destaca la presencia en el lateral derecho del albano Iván Balliu y del uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino en el extremo izquierdo.

El Rayo juega con Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Vertrowd; De Frutos, Pathé Ciss, Gumbau, 'Pacha' Espino; Camello y Alemao.