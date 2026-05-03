Matarazzo: "El Sevilla es un gran club, pero están en una situación peligrosa"

El equipo 'txuri urdin' viajará a la capital hispalense para medirse este lunes al Sevilla, un equipo en puestos de descenso. “Es un gran club, pero están en una situación peligrosa. He visto que se espera un gran ambiente, pero tenemos que enfocarnos en nuestro fútbol y conectarnos en el partido”, declaró este domingo Matarazzo en vísperas del duelo de la 34ª jornada del torneo.

“Estamos con muchas ganas de jugar en un gran estadio”, indicó sobre el espectacular ambiente que prepara la afición del Sevilla para tratar de lograr la permanencia. Sobre el cuadro de Luis García Plaza, señaló que en una situación así tienen que tratar de “encontrar el equilibrio” y “estar concentrados” para cambiar la situación clasificatoria.

Para el encuentro, Matarazzo facilitó una lista de convocados de 22 futbolistas, en la que no figuran Guedes, Zubeldia, Rupérez, Karrikaburu ni Odriozola.

El extremo portugués, que reapareció en el entrenamiento del sábado pero se ha vuelto a ausentar este domingo, no llega a tiempo por “unas molestias en el tobillo”, aunque el estadounidense confirmó que se entrenará la semana que viene, al igual que Igor Zubeldia.

La noticia más positiva será el regreso de Rupérez a los entrenamientos tras toda la temporada en el dique seco por una lesión en el menisco. El navarro, que es uno de los grandes proyectos de Zubieta, reaparecerá poco a poco esta próxima semana.

La semana pasada, Matarazzo probó con Oyarzabal junto a Óskarsson, algo que le gustó “mucho” al entrenador y cree que es una opción a utilizar “en el futuro”. Sobre el resto, le está gustando la concentración que están teniendo para afrontar el tramo final de la temporada, todavía con “varios objetivos” en la cabeza del entrenador.