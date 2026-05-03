Santos arranca un empate en su visita al líder Palmeiras

Sin Neymar, que no juega en césped sintético para evitar lesiones, el Santos estuvo liderado por el argentino Benjamín Rollheiser, que adelantó al Peixe con un disparo lejano en el minuto 25.

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Otro argentino, José Manuel “Flaco” López, puso el empate en la segunda mitad para un Palmeiras que encerró a su rival en el tramo final y que tuvo un gol anulado en el descuento tras tocar el balón en el brazo del colombiano Jhon Arias.

En el Verdão, la gran noticia fue el regreso de Paulinho tras 302 días lesionado. El atacante rozó el gol con un disparo cruzado en los últimos minutos.

“Fue un partido competido, un clásico. Es bueno jugar estos partidos, todavía más en un regreso. Es un día emocionante para mi, marcado mi regreso después de un momento muy difícil. Fueron nueve meses de mucha lucha”, declaró Paulinho tras el partido.

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Con el empate, el Palmeiras llega a 13 partidos sin perder y se distancia a siete puntos de Flamengo y Fluminense, aunque el Mengão tiene dos partidos menos.

Por su parte, el Santos tiene un punto de margen sobre el descenso y podría entrar en la zona roja si el Inter gana este domingo al Fluminense.

El Galo celebra

En Belo Horizonte, el Atlético Mineiro olvidó por unos instantes la grave crisis que atraviesa el club (deportiva, financiera e institucional) con una victoria por 3-1 ante su eterno rival ciudadano, el Cruzeiro.

El ecuatoriano Alan Minda y Maycon (de penal) adelantaron a los visitantes. Curiosamente, fueron los primeros tantos de ambos jugadores con el Galo.

En la segunda mitad, el colombiano Mateo Cassierra, de cabeza, puso el 3-0. Kaio Jorge, de penal, maquilló el resultado para el Cruzeiro, que terminó con 9 jugadores. “Quiero dedicar esta victoria a Hulk. Acabó marchando, su ciclo terminó, esto pasa, pero su nombre siempre estará en la historia del Galo, se lo merece. La victoria es para él”, dijo el lateral Renan Lodi tras el partido.

Fue el primer partido del Mineiro tras confirmarse este viernes oficialmente la salida del veterano Hulk del club, tras cinco temporadas en las que se convirtió en ídolo.

El Galo pone fin a tres derrotas seguidas en liga y se sitúa en la zona media, superando a un Cruzeiro que venía embalado con tres victorias seguidas.

Acabó la racha

En Río de Janeiro, el Remo puso fin a la invencibilidad del Botafogo desde la llegada de su técnico Franclim Carvalho con una victoria por 2-1.

El venezolano Nahuel Ferraresi adelantó al Fogão de cabeza en la primera mitad, aunque Alef Manda y Jajá, en la segunda parte, sorprendieron con dos contraataques y le dieron la primera victoria fuera de casa al Remo.

“Podríamos haber hecho más goles en la primera mitad, tuvimos oportunidades. En la segunda, no logramos controlar el partido con la pelota. No podemos no chutar a portería en la segunda mitad. Creo que el aspecto anímico pesó, tras un primer tiempo en el que no concretizamos” , lamentó el portugués Carvalho.

Fue la primera derrota del Botafogo con su nuevo técnico, tras 9 partidos. El Fogão es décimo con tres puntos más que el descenso, mientras que el Remo es antepenúltimo a cuatro puntos de la salvación.

También este sábado, Athletico Paranaense y Gremio empataron 0-0 en Curitiba y el Vitória goleó 4-1 al Coritiba.

La 14ª fecha se completará este domingo, destacando el derbi carioca entre el Flamengo y el Vasco da Gama (a las 16:00)y la visita del Fluminense al Inter de Porto Alegre (18:30). AFP