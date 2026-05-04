El brasileño Leo Baptistao (Almería) contabiliza la novena diana del curso

Baptistao, que sumó su segundo tanto en las tres últimas jornadas, abrió el marcador para los rojiblancos apenas cumplido un minuto tras culminar con precisión una rápida transición del conjunto local.

Por su parte, su compañero Jon Morcillo sumó su octavo tanto de la temporada al firmar a los noventa y un minutos de penalti el cuarto y definitivo gol (4-2) del equipo andaluz.

Goles que no alteraron las primeras plazas de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion, que continuará una jornada más encabezada por el atacante del Almería Sergio Arribas con un total de veinticuatro tantos.

Arribas, que no pudo anotar ante el Mirandés, aventaja en cuatro goles al jugador del Racing de Santander Andrés Martín, segundo con un total de veinte tantos.

Completa el podio provisional el delantero del Málaga Chupe que ocupa la tercera posición con un total de diecinueve dianas, cinco menos que Sergio Arribas.

-- Clasificación tras la disputa de la 38ª jornada:

- Con 24 goles: Arribas (9p) (Almería)

- Con 20 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 16 goles: Carlos Fernández (4p) (Mirandés)

- Con 15 goles: Dubasin (BEL) (6p) (Sporting Gijón)

- Con 14 goles: Embarba (2p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Villalibre (Racing Santander); Gorka Carrera (Real Sociedad B)

- Con 13 goles: Cala (3p) (Castellón); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 12 goles: ; Marcos Fernández (Ceuta); Martón (3p) (Eibar)

- Con 11 goles: Camara (GUI) (Castellón); Yeremay (3p) (Deportivo Coruña); Adrián Niño (1p) (Málaga)

- Con 10 goles: Jefté (3p) (Albacete); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña)

- Con 9 goles: Leo Baptistao (BRA) (Almería); Cerdá (Andorra); David González (4p) (Burgos); David Larrubia (Málaga); Dani Gómez (2p) (Zaragoza)

- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Jon Morcillo (2p) (5 con el Albacete) (Almería); Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (1p) (Cultural); Jorge Pascual (1p) (Granada); Manu Fuster y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Jeremy Arévalo (ECU) y Iñigo Vicente (Racing); Ochieng (KEN) (Real Sociedad B); Gelabert (1p) (Sporting)

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Villahermosa (1p) (Andorra); Fer Niño (Burgos); José Arnáiz y Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Sielva (4p) (Huesca); Ale García (Las Palmas); Kodro (BIH) (Zaragoza)

- Con 6 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Min-su (KOR) (Andorra); Curro Sánchez (5p) (Burgos); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Jon Bautista (Eibar); Alemañ (Granada); Alex Millán (Leganés); Javi Hernández (Mirandés); Guliashvili (GEO) (Racing); Peter Federico (DOM), Chuki (1p) y Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 5 goles: Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO), Suero (1p) y Brignani (ITA) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella y Mario Soriano (Deportivo); José Corpas (2p) (Eibar); Enol (Huesca); Melero (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Peio Canales (Racing); Gaspar Campos (Sporting); Astiazaran (Real Sociedad B).

- Con 4 goles: Álex Rubio y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Alex Muñoz (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Barri y Jakobsen (DEN) (Castellón); Matos (Ceuta); Stoichkov, Mulattieri (ITA) y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); Arbilla (Eibar); Alcaraz (1p) y Pablo Sáenz (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB), Miyashiro (JPN), Enrique Clemente y Estanis (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CIV) (Leganés); Dani Lorenzo y Jauregi (2p) (Málaga); (Málaga); Sangalli (Racing); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Lazo (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA), Lopy y Nico Melamed (SEN) (Almería); Jastin (POR) y Le Normand (FRA) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Doué (FRA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) (Castellón); Konrad (USA) (Ceuta); Sergi Guardiola, Diego Bri y Carracedo (3p) (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Lama y Sola (Granada); Pulido y Álvaro Carrillo (Huesca); Kirian (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI), Oscar Plano, Cissé (GUI) y Juan Cruz (Leganés); Joaquín Muñoz (Málaga); Rafa Bauza y Unax (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche y Jogo (USA) (Albacete); Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech, Molina y Marc Cardona (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL), Roger Martí y Antoñito Cordero (Cádiz); Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Requena, Isma Ruiz, Rubén Alves, Percan y Kevin Medina (Córdoba); Paco Cortés y y Tresaco (Cultural); Villares, Quagliata (ITA) y Barcia (Deportivo); Adu Ares y Sergio Álvarez (Eibar); Faye (SEN) (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Dani Ojeda, Liberto y Daniel Luna (COL) (Huesca); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro, Manex Lozano y Mantilla (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas y Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón, Sebas Moyano, Bakis (TUR) y Rober (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez y Lluís López (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Imanol García, Martí Vilà y Diego Alende (Andorra); Morante y Lizancos (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Jorge More, Diarra (MLI), Arribas y joaquín González (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez, Ronaldo (BRA), Lucas Alcázar y Álvaro García (Castellón); Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p), Aboubacar Bassinga (CIV) y Manu Sánchez (Ceuta); Trilli, Vilarrasa, Carlos Isaac, Goti y Albarrán (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic (CRO), Thiago Ojeda (ARG), Bicho, Víctor y Maestre (Cultural); Escudero, Lucas Noubi (BEL), Altimira y Noé Carrillo (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Ángel Pérez, Portillo y Javi Mier (Huesca); Barcia, Pejiño, Viera (1p), Cristian Gutiérrez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña y Asué (GEQ) (Leganés); Murillo, Ochoa (IRL), Montero, Dotor, Murillo, Haitam (MAR) y Brasanac (SRB) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica, Maras (SRB), Medrano y El Jebari (MAR) (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mata (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres, Juric (CRO), Sanseviero (URU) y Biuk (CRO) (Valladolid); Bazdar (BIH), Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); Kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza); Dawda Camara (MAU) (Cádiz contra el Valladolid); Eneko Satrústegui (Cultural, contra el Huesca); Luengo (Burgos, contra Albacete); Carlos Hernández (Ceuta, contra el Eibar); Barzic (CRO) (Cultural, contra Córdoba); Tresaco (Cultural, contra Mirandés); Cuenca (Sporting, contra Ceuta); Juan Gutiérrez (Mirandés, contra Almería).