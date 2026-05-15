Osasuna confirma la lesión de Raúl Moro, que se pierde las dos últimas jornadas

Su presencia ante los pericos era imposible, aun sin conocerse el alcance real de la lesión. El jugador catalán tuvo que retirarse del terreno de juego en la primera parte ante los colchoneros, con gestos de dolor en la parte trasera del muslo derecho.

De esta forma, Moro ha iniciado su proceso de recuperación después de que las pruebas médicas a las que se ha sometido en la Clínica Universidad de Navarra hayan confirmado que presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se requiere de un tiempo mínimo de 2-3 semanas para la recuperación, lo que le hace perderse lo que resta de campeonato.

Por tanto, Kike Barja será titular ante el conjunto barcelonés con la incertidumbre de no haber logrado todavía la permanencia. La única duda en el once es si Moi o Aimar serán de la partida inicial en el centro del campo.

El equipo se ha ejercitado a través de activación, evoluciones y plan de partido. Han participado en la sesión los jugadores de Osasuna Promesas Stamatakis y Lumbreras. Víctor Muñoz ha proseguido con su plan específico de trabajo.

El equipo ultimará mañana la preparación del duelo ante el conjunto catalán con una sesión a puerta abierta en Tajonar desde las 11:00 horas.