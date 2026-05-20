Efraín Juárez asegura que desde el primer día Pumas se vio en la final del Clausura

"Habíamos prometido llegar a la última semana del campeonato que es la de la final. En la pretemporada ya teníamos en la cabeza ese objetivo. El grupo creyó y sobre todo trabajó; la pretemporada fue exhausta y luego trabajamos duro día y noche", señaló el estratega.

Juárez, de 38 años, se hizo cargo de los universitarios en un momento de baja del equipo y, después de ser líder de la fase regular del torneo Clausura, tiene al conjunto en la final contra uno de sus rivales más enconados, el Cruz Azul.

En el día de medios de la final, Juárez destacó este miércoles la alegría de sus jugadores, que se entrenan ilusionados, contentos, más que presionados.

"El entrenamiento de hoy fue como si fuera de cualquier otra jornada porque nosotros hemos venido jugando finales cada ocho días, por la exigencia por darle vuelta a la situación en cada momento. Hoy no fue la excepción, no hicimos nada extraño, los chicos se divirtieron, ilusionados por el partido de mañana", confesó.

Pumas visitará este jueves a los Azules y los recibirá el domingo en el partido de vuelta de una final de difícil pronóstico, con dos equipos que llegan en un buen momento de forma.

En cuartos de final, Pumas eliminó al América y Cruz Azul dejó fuera al Atlas. En semifinales, el equipo de Efraín Juárez se impuso al Pachuca y los celestes a las Chivas de Guadalajara.

Integrante de la selección mexicana que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010, Juárez se formó desde los 10 años en los Pumas UNAM, y fue jugador del equipo, lo cual, según dijo, fue algo importante para poder estar dirigirlo.

"Nada de esto hubiera pasado sin lo que viví en Pumas como jugador", afirmó.

Los Pumas buscan su octavo título de liga ante un oponente que pujará por conquistar su décima estrella. Juárez expresó que está concentrado solo en el partido de este jueves y después en lo que seguirá.

"Muchos no querían venir a Pumas porque la situación no estaba fácil; hoy cambió todo. Ahora todo puede pasar", concluyó.