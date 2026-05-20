El Príncipe Guillermo disfruta como uno más de la victoria del Aston Villa

El Príncipe de Gales, reconocido aficionado del Villa y patrón de la federación inglesa, estuvo presente en las gradas del Besiktas Park y celebró con mucha alegría cada uno de los tres tantos que marcó el Villa contra los alemanes y que supusieron el primer título para los de Birmingham en tres décadas y el primero a nivel europeo desde 1982.

"Increíble noche, muchas felicidades a todos los jugadores, cuerpo técnico, trabajadores y a todos aquellos de este club. ¡44 años desde el último trofeo", dijeron los príncipes desde su cuenta conjunta en redes sociales.

Guillermo estuvo presente el pasado fin de semana en la final de la FA Cup que el Manchester City venció contra el Chelsea y hace unas semanas no se perdió la clasificación del Villa a la final al vencer en Villa Park al Nottingham Forest.

Ahí, el príncipe fue grabado celebrando uno de los goles con un efusivo abrazo junto al español Damian Vidagany, director de operaciones del Aston Villa y mano derecha de Emery.