El biógrafo de Diogo Jota: Tenía la capacidad de marcar goles cuando hacían falta

Delgado acaba de presentar el libro 'Diogo Jota, nunca mais é muito tempo', con el apoyo de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), en el que hace un recorrido por su vida, con decenas de aportaciones de familiares y amigos, así como de excompañeros como Iker Casillas, Rúben Neves o Andy Robertson, y de extrenadores como Roberto Martínez, Arne Slot o Jürgen Klopp.

El autor, que es periodista y exjugador, consideró que con Diogo Jota se ha producido una especie de efecto James Dean, debido a las trágicas circunstancias de su fallecimiento a los 28 años de edad y días después de haberse casado con el amor de su vida, Rute Cardoso, con la que tenía tres hijos pequeños.

La noticia de su muerte dio la vuelta al mundo y su funeral en Gondomar, en las afueras de Oporto, en el norte de Portugal, congregó a periodistas de las más diversas nacionalidades.

Aparte de anotar goles en los momentos difíciles, Delgado cree que era "un jugador muy inteligente que leía técnicamente el juego muy bien, entendía dónde debía estar, tanto si era atacando o defendiendo".

"Pienso que todavía tenía bastante que dar al fútbol", reflexionó el escritor, que conversó con EFE en la sala de 'e-sports' de la FPF que lleva el nombre de Diogo Jota, porque era un apasionado de esta modalidad.

Para elaborar esta obra, ha contado con la colaboración de su familia, que "quería tener la certeza de que la memoria de Diogo y André era preservada, y querían contar su historia".

A raíz del accidente, la esposa de Diogo Jota, Rute, ha tenido "mucho valor" y se ha centrado en cuidar de sus hijos para afrontar esta situación dramática, mientras que sus padres, Isabel y Joaquim, han sido muy apoyados por la FPF.

"Yo diría también que si hay una persona, quizás la que más, que ha estado preocupado por ellos y que los ha ayudado ha sido Jorge Mendes", subrayó Delgado, quien recordó que el agente, conocido por haber representado a figuras como Cristiano Ronaldo, José Mourinho, João Félix o el propio Diogo Jota, se ha volcado de manera desinteresada y por puro afecto.

Aquel fatídico 3 de julio, los padres de los jugadores y Rute Cardoso tuvieron que trasladarse a Zamora (España) para repatriar los cuerpos.

"El padre de Diogo, Joaquim Silva, con gran valor y lucidez, me contó que todavía era de día en España y que cuando pasaron, la noticia ya se había esparcido, y los viaductos sobre las autopistas estaban cubiertos con pañuelos y bufandas para saludar el cortejo fúnebre a su paso. Cuando llegaron a Portugal ya era de noche y el mismo fenómeno se repitió pero con las linternas de los móviles", dijo.

Diogo Jota tuvo una breve incursión en el fútbol español en el Atlético de Madrid y en la época en que jugó en el Oporto coincidió con el portero Iker Casillas.

El libro incluye una contribución del guardameta español, quien describe al delantero como "un jugador de gran potencial, muy amable y educado".

También hay una aportación del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, a quien la noticia la pilló en EE.UU. siguiendo el Mundial de Clubes con el equipo técnico de la FIFA, lo que no le impidió estar en funeral en Gondomar.

El técnico catalán tuvo que afrontar la tarea de elevar la moral del combinado nacional después de esta pérdida: "Roberto Martínez ha tenido la sensibilidad de mantener vivo el espíritu de Diogo en el grupo sin explotarlo excesivamente -agregó Delgado-, creo que ha estado muy bien".

Tras su publicación en portugués, el libro será traducido al inglés para lanzarlo en Inglaterra y, de momento, no hay planes para una versión en español, una posibilidad que Delgado no descarta si encuentran editorial.