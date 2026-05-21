Thomas Vermaelen: "Luis Enrique es un técnico honesto y auténtico, me encantó en el Barça"

"Si me preguntan quién ha sido el mejor entrenador de mi carrera, citaría a Luis Enrique entre los más grandes. Me encantó mi etapa con él en el Barcelona (2014-2016). Es un técnico muy honesto y auténtico. Me alegra que esté logrando algo grande en el PSG", dijo en una entrevista publicada por el diario DH Les Sports.

El exinternacional belga, no obstante, apoyará en la final a los "gunners" de Mikel Arteta, pues guarda un buen recuerdo del club en el que disputó 150 partidos entre 2009 y 2014, y que aún le recibe bien cuando va al estadio. Pero el PSG también le enamora.

"Evidentemente apoyaré al Arsenal en la final, pero debo decir que el París ha conseguido conquistarme. Al principio no me gustaba nada ese club que simplemente compra a los mejores jugadores sin una verdadera idea detrás. Pero Luis ha logrado construir un equipo en el PSG, con jóvenes muy talentosos. Disfruto viéndolos jugar. Será duro para el Arsenal, pero en una final todo es posible", comentó.

Vermaelen, que coincidió tres temporadas en activo con Artera en el Arsenal, ya pensaba entonces que el español acabaría convirtiéndose en entrenador.

"Jugué tres temporadas con Mikel Arteta, aunque no hemos mantenido el contacto. Ha logrado crear un equipo sólido, que defiende unido. Es un muy buen entrenador. Mikel era el tipo de jugador del que todo el mundo sabía que acabaría siendo técnico. Como Vincent Kompany", dijo.

El que fuera también zaguero del Ajax, FC Barcelona y el Roma, de 40 años y retirado desde 2022 tras pasar sus tres últimos años como jugador del Kobe japonés, celebró que el equipo que dirige su excompañero se hay proclamado campeón de la 'Premier', tras veintidós años de sequía.

"No veo mucho fútbol por televisión, pero esto sí lo he seguido. Siempre miro qué hacen mis antiguos clubes y sigo siendo un verdadero seguidor del Arsenal. A veces todavía voy al estadio, aunque es raro. Siempre me reciben bien, y eso es agradable", dijo.

"Estoy realmente feliz porque hubo que esperar mucho tiempo para volver a ganar el título. Sé lo difícil que es conquistar la 'Premier League'. Yo no lo conseguí en mi época. Por suerte, al menos ganamos la Copa en mi última temporada", recordó sobre los 150 partidos que Vermaelen disputó con los "gunners" entre 2009 y 2014.