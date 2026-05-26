Canadá elige a Vancouver como su base de operaciones durante el Mundial

El combinado dirigido por Jesse Marsch utilizará las instalaciones durante la fase de grupos del torneo, que Canadá organiza junto con México y Estados Unidos.

La federación (Canada Soccer) explicó que eligió el NSDC tras un proceso de evaluación centrado en la calidad de los campos de entrenamiento, los estándares de recuperación, la privacidad y los servicios integrados de apoyo al equipo.

El centro, inaugurado en 2017 en colaboración con UCB, la provincia de Columbia Británica y el club de la Major League Soccer (MLS) Vancouver Whitecaps FC, es utilizado habitualmente por el primer equipo, sus equipos de desarrollo y Vancouver Rise FC, de la Northern Super League.

La instalación cuenta con gimnasio de dos plantas, zonas de descanso para jugadores, servicios de nutrición individualizada, espacios de recuperación e hidroterapia y un área específica para operaciones de prensa en grandes eventos internacionales.

Marsch afirmó que disputar un Mundial en casa supone “presiones y oportunidades únicas” y que la elección de Vancouver garantiza un entorno “estable, privado y de clase mundial” para preparar al equipo.

Por su parte, Mathieu Chamberland, jefe de operaciones de Canada Soccer, agradeció a Vancouver Whitecaps FC que abra sus instalaciones a la selección y destacó el apoyo histórico del club al programa nacional.

Vancouver será una de las dos sedes canadienses del Mundial, junto con Toronto.