Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: Horario, formaciones y TV en vivo

A tres días de la final de la Champions League 2025-2026, la UEFA corona hoy al campeón de la Conference League, el tercer torneo de clubes más importante del viejo continente. Crystal Palace de Inglaterra y Rayo Vallecano de España, que eliminó al Racing de Julio Enciso, juegan en la final en el Red Bull Arena, en Leipzig, Alemania.

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Tanto los ingleses como los españoles juegan por primera vez por un título europeo. Es más, ninguno fue campeón de Liga en su respectivo país: Las Águilas ganaron compitiendo en la élite la FA Cup 2024-2025 y la Community Shield 2025, mientras que los Rayistas ni siquiera la Copa del Rey. Ambos si están en el palmarés de las categorías inferiores a la Primera División.

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

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Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en la final de la Conference League

Henderson; Muñoz, Canvot, Lacroix, Riad, Mitchell; Hughes, Kamada; Sarr, Yeremy Pino y Mateta.

La formación de Rayo Vallecano vs. Crystal Palace en la final de la Conference League

Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; Isi, De Frutos, Camello o Álvaro; Alemao

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, la final de la Conference League

Hora: 16:00

TV: ESPN

Streaming: Disney +

Árbitro: Maurizio Mariani (italiano)

Estadio: Red Bull Arena, Leipzig