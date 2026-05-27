Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: Horario, formaciones y TV en vivo

A tres días de la final de la Champions League 2025-2026, la UEFA corona hoy al campeón de la Conference League, el tercer torneo de clubes más importante del viejo continente. Crystal Palace de Inglaterra y Rayo Vallecano de España, que eliminó al Racing de Julio Enciso, juegan en la final en el Red Bull Arena, en Leipzig, Alemania.
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Tanto los ingleses como los españoles juegan por primera vez por un título europeo. Es más, ninguno fue campeón de Liga en su respectivo país: Las Águilas ganaron compitiendo en la élite la FA Cup 2024-2025 y la Community Shield 2025, mientras que los Rayistas ni siquiera la Copa del Rey. Ambos si están en el palmarés de las categorías inferiores a la Primera División.
Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 15:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 20:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.
La formación de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en la final de la Conference League
Henderson; Muñoz, Canvot, Lacroix, Riad, Mitchell; Hughes, Kamada; Sarr, Yeremy Pino y Mateta.
La formación de Rayo Vallecano vs. Crystal Palace en la final de la Conference League
Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; Isi, De Frutos, Camello o Álvaro; Alemao
Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, la final de la Conference League
Hora: 16:00
TV: ESPN
Streaming: Disney +
Árbitro: Maurizio Mariani (italiano)
Estadio: Red Bull Arena, Leipzig