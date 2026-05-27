Frenkie de Jong, en la lista de Países Bajos

En la lista destaca el retorno de Marten de Roon, tras más de dos años sin estar convocado, así como la presencia de los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer, además de uno de los veteranos, el delantero del Corinthians Memphis Depay.

Entre las ausencias más destacadas figuran las de Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, aunque este estará con el equipo mientras que Koeman y su cuerpo técnico comprueban el estadio físico de Jurrien Timber, que ha sido incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin jugar.

La citación de Koeman ofrece trece cambios respecto a la pasada Eurocopa 2024. Los que no han sido convocados son el portero Justin Bijlow, los defensas Daley Blind, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij e Ian Maatsen, los centrocampistas Jerdy Schouten, Joey Veerman y Georginio Wijnaldum, y los atacantes Steven Bergwijn, Xavi Simons y Joshua Zirkzee.

Países Bajos jugará en el grupo F del Mundial ante Japón el 14 de junio, ante Suecia el 20 y Túnez el 25.

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton/ING), Mark Flekken (Bayer Leverkusen/GER), Robin Roefs (Sunderland/ING)

Defensas: Denzel Dumfries (Inter Milan/ITA), Mats Wieffer (Brighton/ING), Virgil Van Dijk (Liverpool/ING), Jurrien Timber (Arsenal/ING), Jan Paul Van Hecke (Brighton/ING), Jorrel Hato (Chelsea/ING), Micky van de Ven (Tottenham/ING), Nathan Ake (Manchester City/ING)

Medios/Delanteros: Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Quinten Timber (Marsella/FRA), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Marten De Roon (Atalanta/ITA), Donyell Malen (Roma/ITA), Crysencio Summerville (West Ham/ING), Tijani Reijnders (Manchester City/ING), Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Guus Til (PSV), Cody Gakpo (Liverpool/ING), Noa Lang (Galatasaray/TUR), Memphis Depay (Corinthians/BRA), Brian Brobbey (Sunderland/ING) y Wout Weghorst (Ajax).