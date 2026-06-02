“No me deja dormir el tema de los medicamentos”, afirma el presidente del IPS

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el doctor Isaías Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), habló de la situación crítica que atraviesa la previsional en su suministro de medicamentos y sobre la nueva metodología que se utilizará para la compra de medicamentos e insumos para el vademécum institucional.

Esta semana, el IPS abrió sobres de licitación para la compra urgente de 37 medicamentos considerados “críticos” de los que actualmente se encuentra desabastecido. En paralelo hay otros dos llamados a licitación en proceso.

“No estamos bien, no me deja dormir el tema de los medicamentos”, admitió el doctor Fretes, quien comentó que tiene previsto reunirse hoy con el presidente de la República, Santiago Peña, “buscando solucionar ese problema y comprar los medicamentos de uso común”.

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Ante la situación de desabastecimiento que enfrenta la previsional, la Asociación de Asegurados del IPS ha planteado una declaración de emergencia sanitaria que ponga fondos a disposición para que la previsional adquiera fármacos de forma urgente.

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Sin embargo, sobre ese punto el doctor Fretes se limitó a decir que la entidad madre del IPS es el Ministerio de Salud Pública y que es esa institución la que debe “determinar las pautas a seguir”.

Selección de medicamentos a cargo de los médicos

Una de las medidas anunciadas por el doctor Fretes para intentar hacer frente al desabastecimiento de medicamentos críticos es la depuración del listado de medicamentos e insumos de vademécum institucional del IPS y un cambio en la forma en que ese listado se elabora.

Hasta ahora, la elaboración del listado de medicamentos e insumos estaba a cargo del sector administrativo del IPS, pero en adelante su definición estará a cargo del personal médico, indicó el doctor Fretes.

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“Después de mucho tiempo 180 médicos participaron del proceso”, dijo. “El sistema de selección de medicamentos fue trabajado por una diversidad de médicos de diferentes especialidades”.

Argumentó que ese sistema “corporativo” de selección hace que el proceso sea impermeable a eventuales presiones de parte del sector farmacéutico por incluir medicamentos específicos a cambio de sobornos.

El doctor Fretes comentó que el IPS está trabajando en implementar “medicina virtual”, consultas no presenciales que ayuden a descomprimir las largas listas de espera para los asegurados.

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En ese sentido, comentó que se reunió con el embajador de Taiwán en Paraguay para solicitar “asesoramiento” y apoyo tecnológico, y dijo que “nuestro pedido fue muy bien acogido”.