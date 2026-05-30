El Maracaná despide a Brasil rumbo al Mundial pendiente de Neymar

En los primeros días de la concentración de la Canarinha en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, no se ha hablado de la temporada en blanco de Vinícius con el Real Madrid, ni del plan del técnico Carlo Ancelotti para lograr el ansiado hexacampeonato.

El monotema ha sido Neymar, Neymar y Neymar. El 10 fue incluido a última hora en la lista de 'Carletto', pero ha llegado lesionado.

El lío viene porque el Santos informó que su delantero apenas sufría un "edema" en el gemelo derecho. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), sin embargo, realizó sus propios exámenes y constató que, en realidad, tiene una lesión muscular de grado II.

El tiempo estimado de baja es de dos a tres semanas. El exjugador del FC Barcelona se perderá el partido contra Panamá y el último test antes del debut mundialista ante Egipto, el 6 de junio, en Cleveland (Estados Unidos).

También es duda para el estreno de la pentacampeona del mundo en el Grupo C frente a Marruecos, el próximo 13 de junio.

En medio de sesiones de gimnasio y fisioterapia, el jugador de Mogi das Cruzes se dejó ver en el entrenamiento del jueves para realizar movimientos suaves y posó sonriente ante los fotógrafos de la CBF.

Mientras, la prensa brasileña analiza, primero, si el Santos omitió el alcance real de la lesión -tesis que ha negado el club rotundamente- y si 'Ney', finalmente, disputará su cuarta Copa del Mundo o será desconvocado en el último momento, como lo fue Romário en Francia 1998.

Más allá del 10, Ancelotti continúa afinando su estrategia. Vinícius Júnior ya desveló en una entrevista a CazéTV divulgada esta semana que el exentrenador del Real Madrid les ha pedido defender muy bien y salir al contragolpe.

Para ello, apostará, también contra Panamá, por cuatro hombres de ataque. Vinícius, Raphinha y Matheus Cunha parecen fijos. La última plaza del cuarteto era para Estêvão o Rodrygo, pero ambos se han quedado fuera del Mundial por lesión.

En este sentido, Luiz Henrique, del Zenit ruso, apunta a titular contra el combinado centroamericano.

Todo ello, a la espera de que se incorporen los últimos tres brasileños convocados: Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, que este sábado jugarán la final de la Champions League con el París Saint-Germain y el Arsenal.

Por su parte, Panamá disputará tres amistosos antes de jugar por segunda vez en su historia una fase final de un Mundial, tras Rusia 2018.

El más duro será el domingo contra Brasil, un duelo que servirá para medir las posibilidades reales del combinado de Thomas Christiansen en el Grupo L, que completan Inglaterra, Croacia y Ghana.

El 3 de junio se despedirá de su afición en un amistoso contra República Dominicana y el último test será el día 6 contra Bosnia.

El viernes, el grupo completó su primer entrenamiento en las instalaciones del Vasco da Gama, en Río de Janeiro. La motivación por jugar en el Maracaná es extra.

"Va a ser una ilusión para todos jugar en este estadio que es muy emblemático aquí en Brasil y lo que se viene el domingo será una linda noche", expresó a los periodistas Fidel Escobar, defensa del Deportivo Saprissa.

El grupo cuenta ya con Jorge Gutiérrez, Jiovany Ramos y Kadir Barría, quienes se incorporaron la noche del jueves al hotel de concentración. Además, está previsto que el guardameta John Gunn esté presente en la práctica de este sábado.

Será la sexta vez que ambas selecciones se enfrenten, con un balance claro a favor de la Canarinha de cuatro victorias y un empate, un 1-1 en un amistoso en 2019, el clavo ardiendo al que se agarra Panamá.

Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior y Luiz Henrique.

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo.

Estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). 18.30 hora local (21.30 GMT).