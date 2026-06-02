Colombia se despide de su afición con victoria ante Costa Rica

Entre banderas de la afición cafetera, tambores y fuegos artificiales, el seleccionado colombiano, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, brindó un espectáculo a la afición de la capital. El equipo cafetero derrotó a Costa Rica por 3-1.

La fiesta se inició con un gol del defensa Dávinson Sánchez en el minuto 16. Luis Díaz, de brillante temporada con Bayern Múnich, fue titular y marcó el segundo tanto en el 23’ para un equipo que debutará en el Mundial de Norteamérica el 17 de junio ante Uzbekistán. El tercero fue del artillero Luis Javier Suárez en el 81’.

Estoy “ansioso por que llegue el día” del debut en el Mundial. “Hay que estar bien física y mentalmente”, dijo Luis Díaz a medios de la federación de fútbol tras el enfrentamiento.

Costa Rica, del DT argentino Fernando “Bocha” Batista, que no clasificó al torneo, descontó con Andrey Soto, en el minuto 33.

Después del combinado uzbeko, Colombia enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal en el Grupo K.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El capitán James Rodríguez, de 34 años, no fue titular y jugó el segundo tiempo, en medio de un proceso de adaptación física para disputar la Copa del Mundo jugar tan solo dos partidos como titular en el año con su club, el Minnesota United de la MLS.

“Estoy entrenándome fuerte, día a día poniéndome mucho más en forma... Creo que ya estoy listo”, dijo el 10 a Blu Radio.

La selección colombiana viajará a Estados Unidos el jueves para disputar un último juego de preparación ante Jordania, el domingo en San Diego, California.

Luego aterrizarán en Guadalajara, la ciudad mexicana en la que harán base durante la primera fase del torneo.

“¡Lucho!, ¡James!"

Díaz fue el más ovacionado en Bogotá. “¡Lucho, Lucho, Lucho!” , gritaban los fanáticos cada vez que el extremo izquierdo, que disputará su primer Mundial con 29 años, tocaba el balón.

Lucho pateó un tiro de esquina que cabeceó Sánchez para el 1-0.

Un buen rendimiento del central del Galatasaray es crucial para Colombia, así como lo hizo en la Copa América 2024, en la que la selección cafetera fue subcampeona al perder la final con Argentina.

A su lado estuvo el zaguero Willer Ditta, de Cruz Azul, la gran novedad en la convocatoria de Lorenzo para el Mundial junto al delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, también titular ante los ticos.

En lugar de James, el volante del Flamengo Jorge Carrascal fue el encargado de distribuir pases en el mediocampo.

Aunque esta selección gira en torno a James, el entrenador debe probar alternativas ante las frecuentes molestias físicas que sufre, por lo que Carrascal necesita sumar minutos.

“Vamos a estar bien, tengo fe de que vamos a llegar muy bien” al Mundial, dijo el DT Lorenzo en rueda de prensa tras el partido. Luego Díaz quedó solo ante el portero costarricense gracias a un error de la defensa y anotó el segundo tanto de la noche.

“Oe, oe, oe, Lucho”, gritaba la tribuna del estadio El Campín, que no es la casa habitual de una selección que juega como local en la caribeña Barranquilla.

Para el segundo tiempo ingresaron habituales titulares como James, Jhon Arias y Luis Javier Suárez, goleador del Sporting de Portugal que marcó el tercero con un zurdazo tras una galopada. El asistidor fue James, uno de los primeros en llegar a la concentración para ponerse en forma. “¡James, James, James!” volvieron a corear los fanáticos.