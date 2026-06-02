El Mundial en Boston; legado revolucionario, excelencia académica y bocadillos de langosta

La sede de Boston, ciudad con unos 670.000 habitantes que también es hogar de casi 5 millones de habitantes en toda su región metropolitana, acogerá siete partidos del Mundial.

La pasión por el deporte es intrínseca a la naturaleza de un bostoniano, que anima con devoción a los Celtics de baloncesto, los Patriots de fútbol americano, los Red Sox de béisbol y los Bruins de hockey sobre hielo, todas ellas laureadas franquicias del país.

El Freedom Trail, un camino de ladrillos rojos que recorre el núcleo de la ciudad, es una de los mejores maneras de adentrarse en una ciudad llena de historia sobre la revolución estadounidense, además de pasear por las zonas verdes del Boston Common, el Public Garden o la orilla del río Charles.

Al otro lado del río se encuentran Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos de las tres mejores universidades del mundo, según la mayoría de clasificaciones internacionales.

Una primera visita a Boston se completa con el Quincy Market, donde se encuentra el reloj que marca la cuenta atrás para el arranque del Mundial, el lujoso barrio de Beacon Hill, la calle Newbury o los bares de Fenway.

Boston es el núcleo de la comida tradicional de Nueva Inglaterra, muy ligada al marisco. Los mejores bacadillos de langosta se pueden encontrar en restaurantes del moderno barrio del Seaport como The Barking Crab o Yankee Lobster.

Tampoco hay que perderse la famosa crema de almejas (“clam chowder”, en inglés), especialmente típica en el Quincy Market, o restaurantes de ostras frescas como el histórico Union Oyster House.

El Chinatown de Boston es uno de los más grandes del país, pero la parada obligada es en North End, el barrio italiano de la ciudad, donde se encuentra la famosa pizzería Regina o los canolli de Mike's Pastry.

El centro es fácilmente caminable, motivo por el cual Boston es conocida como 'The Walking City'. Las mejores opciones de transporte son las del Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA, por sus siglas en inglés), que combinan metro y tranvía, conocidos como 'The T'.

La línea roja lleva a la universidad de Harvard, en el municipio de Cambridge, mientras que las líneas verde y naranja ayudan a moverse por las zonas más comerciales de Boston. Las estaciones principales son South Station, North Station y Back Bay.

El estadio de Boston para el Mundial se encuentra en la localidad de Foxborough, a 35 kilómetros al suroeste de la ciudad de Boston, y no se recomienda llegar andando o en bici, debido a que el estadio está cerca de carreteras transitadas y sin apenas aceras o arcenes.

La organización ofrece catorce trenes en los días de partido que van directos al estadio desde South Station y tienen un coste de 80 dólares el billete de ida y vuelta, mientras que los autobuses lanzadera de la FIFA saldrán de distintos hoteles de la ciudad y los boletos de ida y vuelta tendrán un precio de 95 dólares. Ambos sólo están disponibles para usuarios con entrada para los partidos.

El FIFA Fan Festival de Boston estará ubicado en la City Hall Plaza, en la zona del “downtown” donde se sitúa el Ayuntamiento de Boston, de estilo brutalista y que tiene el dudoso honor de liderar varias listas de los edificios más feos del mundo.

La zona estará abierta desde el 12 junio, primer día del torneo en Estados Unidos, hasta el 27 de junio, última jornada de la fase de grupos, con entradas gratis con registro previo y 16 días seguidos con retransmisiones de partidos, actividades relacionadas con el fútbol, comida y artistas locales.

Para otras formas de vivir los partidos, cerca de la zona de aficionados organizada por la FIFA se pueden encontrar incontables 'pubs' irlandeses de ambiente deportivo.