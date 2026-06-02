Nueva York/Nueva Jersey, el gran escaparate global que coronará al campeón del Mundial

El área metropolitana más poblada del país, con cerca de 20 millones de habitantes, acogerá ocho partidos del torneo, incluida la gran final, aunque el estadio mundialista se encuentra en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, a unos 15 kilómetros del centro de Manhattan.

Más que una única ciudad, la sede funciona como mosaico urbano que abarca desde los rascacielos del Midtown -desde clásicos como el Empire State o el Chrysler a nuevas incorporaciones como The Spiral o One Vanderbilt- a barrios multiculturales como Brooklyn, Queens y El Bronx, donde el fútbol forma parte de la identidad de las comunidades migrantes, especialmente las latinoamericanas.

Una primera visita obliga a pasar por algunos de los iconos más reconocibles del mundo -Times Square, Central Park, el puente de Brooklyn o la Estatua de la Libertad- o a visitar algunos museos de renombre internacional como el Met o el MoMA.

El High Line, un parque elevado construido sobre antiguas vías ferroviarias, o los paseos por la ribera del río Hudson en Jersey City y Hoboken permiten además contemplar el 'skyline' de Manhattan desde perspectivas distintas.

Y para quienes quieran explorar áreas menos concurridas, Brooklyn ofrece zonas como DUMBO o Williamsburg, antiguo enclave industrial hoy convertido en polo creativo y de ocio, mientras que Queens resume la diversidad de la región con barrios como Astoria y Jackson Heights, uno de los más diversos del mundo.

Durante junio y julio también es posible combinar el Mundial con otros grandes deportes estadounidenses: el calendario de las Grandes Ligas de béisbol mantiene activos a los Yankees y los Mets, mientras que la final de la NBA, a la que han llegado los Knicks por primera vez en casi 20 años, podría solaparse con el inicio del Mundial.

En Nueva York se puede comer prácticamente cualquier cocina del mundo sin salir de unas pocas estaciones de metro. Entre los clásicos locales, la pizza al estilo neoyorquino heredada de la tradición italiana, los bagels, los sándwiches de pastrami, las hamburguesas y los populares puestos callejeros y 'food trucks' donde se puede comer por unos 10 dólares.

En términos de diversidad gastronómica, aparece con fuerza el barrio de Queens, con zonas como Jackson Heights y Flushing, en los que se entremezclan restaurantes indios, nepaleses, tibetanos, chinos, colombianos, mexicanos o filipinos.

Chinatown y Koreatown son paradas habituales para cocina asiática, mientras que Washington Heights y partes de El Bronx y Brooklyn concentran una fuerte presencia de sabores caribeños.

Para una experiencia más clásica, destacan mercados gastronómicos como el Chelsea Market, en el Meatpacking District, con una amplia oferta de cocina local e internacional, además de zonas como Greenwich Village, Lower East Side o Williamsburg, donde se concentran restaurantes de todo tipo y ambiente.

Moverse por Nueva York/Nueva Jersey requiere combinar distintos sistemas de transporte público, pero el metro de Nueva York sigue siendo la herramienta más rápida -y más barata- para recorrer buena parte de la ciudad.

El estadio que acogerá los partidos del Mundial no está conectado directamente con el metro neoyorquino, por lo que desplazarse desde Manhattan pasa por tomar un tren del NJ Transit desde Penn Station hasta Secaucus Junction y, desde allí, enlazar con el servicio ferroviario especial Meadowlands Rail Line.

El trayecto, de algo más de media hora, cuesta normalmente 12,90 dólares, pero los días de partido el coste subirá a 98 dólares.

El intenso tráfico y la limitada capacidad de aparcamiento hacen que el coche no sea una opción recomendable, y el acceso a pie tampoco es viable desde los principales núcleos urbanos.

La región contará con distintas zonas de aficionados, retransmisiones públicas y actividades relacionadas con el torneo repartidas entre Nueva York y Nueva Jersey.

El FIFA Fan Festival se instalará en Liberty State Park, en Jersey City, aunque se espera una gran concentración de aficionados en lugares emblemáticos de la Gran Manzana como Rockefeller Center o Bryant Park, en Manhattan, Bridge Park en Brooklyn (designado como fan fest oficial de Nueva York), Jackson Heights en Queens y la ribera de Hoboken, en Nueva Jersey. EFE