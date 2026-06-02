Subastarán la camiseta del primer título mundial de Pelé por una cifra astronómica

El mercado de la nostalgia deportiva se prepara para un terremoto histórico. La prestigiosa casa de subastas Sotheby’s anunció que en julio próximo ofrecerá al mejor postor la camiseta que el legendario futbolista brasileño Pelé llevó en la final del Mundial de 1958. Estimada inicialmente en unos 6 millones de dólares, la prenda promete convertirse de inmediato en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

Desde la propia casa de subastas no ahorraron calificativos para describir la magnitud de la pieza que saldrá a la venta, destacando el misticismo que rodea a su conservación: “Esta no es una simple camiseta, es la prenda que llevó uno de los grandes futbolistas de la historia la noche que comenzó su reinado, que entregó con sus manos a un amigo y se ha preservado con cuidado más de seis décadas ”

Por su parte, el jefe de objetos coleccionables de Sotheby’s, Brahm Wachter, profundizó en el valor simbólico y el impacto cultural que tiene esta joya de la historia de los mundiales para el coleccionismo global: “Su importancia histórica no tiene parangón en el mercado de ‘memorabilia’ del fútbol y es inseparable del legado del primer icono verdaderamente global del deporte ”.

La noche en que nació el “Rey”

Pelé, con apenas 17 años, se convirtió aquella noche en el jugador más joven en marcar un gol en un Mundial. Su descollante actuación, con dos goles incluidos, sentenció la victoria contra Suecia que le valió a Brasil su primer título en el campeonato. Tras el pitazo final, quedó grabada en la retina del fútbol mundial la imagen del joven crack rompiendo a llorar sobre el hombro de su compañero Djalma Santos, luciendo justamente esta camiseta azul con el 10 en el reverso.

La camiseta de ‘O Rei’ es la estrella indiscutida de una venta exclusiva de objetos históricos del fútbol llamada ‘The beautiful game’. Los lotes estarán disponibles para los ofertantes por internet entre el 29 de junio y el 16 de julio, y se expondrán al público en la sede de Sotheby’s en Nueva York a partir del 1 de julio.

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¿Peligra el récord de Maradona?

La expectativa es tan alta que la prenda, además de ser el objeto más caro de Pelé en salir al mercado, puede incluso superar el récord actual de 9,3 millones de dólares que alcanzó la famosa camiseta de Diego Armando Maradona de la ‘Mano de Dios’ en una subasta en la misma casa en 2022.

Pero la camiseta no llegará sola. La millonaria venta de julio incluye otra joya para los fanáticos: una de las cartas coleccionables de fútbol, catalogada por los expertos como una de las: “más importantes ”

Se trata de una ‘Rookie card’ de Pelé de 1958, la cual fue: “publicada en el año de su triunfo en el Mundial y entre los ejemplos más finos de la carta que introdujo al joven brasileño al mundo del coleccionismo ”

Esta pieza de papel histórica tiene una base estimada de al menos 150.000 dólares, consolidando una propuesta que promete sacudir los cimientos del coleccionismo mundial.