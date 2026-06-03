Javier Tebas caifica de 'malisima' la extensión de la Copa Mundial a 48 selecciones

"Me parece malísimo. Se está devaluando el Mundial y eso no es bueno porque las competiciones domésticas estamos sufriendo mucho con los calendarios, porque estamos construyendo una industria del fútbol en base a 20 ó 30 grandes clubes y 300 jugadores que son los que juegan los Mundiales de clubes y de selecciones", aseveró.

En una conversación en el World Football Summit de Ciudad de México con el escritor mexicano Alberto Lati, Tebas recordó que en Europa hay unos 50.000 futbolistas profesionales que ganan entre 2.000 y dos millones de euros al mes, pero de éstos últimos solo hay unos 200.

"No podemos construir la industria del fútbol en base a más competiciones de élite, en base a más selecciones en el Mundial, en base a un Mundial de clubes que ahora quieren hacer cada dos años. Eso está destruyendo la parte de abajo", explicó.

Tebas explicó que las decisiones de ampliar todo en el fútbol no son buenas para la competitividad.

"Hacen todo pensando de corto plazo y sin ver bien los efectos, con un egocentrismo increíble", dijo sin mencionar a la FIFA, la creadora del Mundial con 48 equipos.

El jerarca de la liga española, una de las más importantes del mundo, presumió haber reducido la piratería, al poner candados y criticó la aparición de millonarios que invierten cifras enormes en el fútbol.

"Hay quien dice que es mejor la llegada de un mecenas que pueda gastarse 20 millones de euros o 25, en traer a un jugador muy bueno. Eso genera inflación y hay debemos entender bien la macro economía del fútbol; la de la liga. Todo lo que genere inflación mala, dinero que no es del fútbol, no es bueno", advirtió.

Según el directivo sí es importante la inflación buena.

"Por ejemplo, hemos crecido en derechos audiovisuales que generan 150 millones más de ingresos que se reparten entre los clubes. Ese es un dinero bueno, generado por el propio sector", observó.

Al referirse a su gestión al frente de Laliga, Tebas recordó que a su llegada a la presidencia, hace 13 años, había una deuda al estado de unos mil millones de euros y se debían por concepto de contribuciones sociales cerca de 180 millones y fue su prioridad acabar con eso.

Tebas consideró que, por población, por afición y por equipos, México tendría que estar entre los cinco o seis primeros del mundo en lo referente a la comercialización.

"México, si tuviese una centralización de los derechos, yo estoy convencido que estaría en esos niveles de cifra de negocio", concluyó.