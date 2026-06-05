Catar y El Salvador se enfrentan en un amistoso en EE.UU. con el deber de ganar

Tanto los cataríes, dirigidos por el español Julen Lopetegui, como los salvadoreños, orientados por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, tienen el deber de ganar y mejorar su sentido de equipo después de las sendas derrotas en sus pasados encuentros amistosos.

Recientemente, los del 'Bolillo' Gómez cayeron en Utah (EE.UU.) por 1-0 ante la selección de Corea del Sur, que también se prepara para el Mundial y que se enfrentará el 11 de junio ante República Checa.

Esta fue la cuarta derrota para el combinado Azul y Blanco en amistosos internacionales desde que el 'Bolillo' asumió las riendas del equipo en febrero del año pasado.

El Salvador, que se prepara para futuras competiciones posteriores al Mundial 2026, buscaba ir a su tercer mundial, instancia a la que accedió en México 1970 y España 1982, con la esperanza de que la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria, dado que son los anfitriones, le diera más oportunidades de clasificarse.

Entre tanto, la selección de Catar asiste a su segundo mundial y en su camino de preparación perdió por 1-0 ante Irlanda el pasado 28 de mayo. Los de Lopetegui se ubican en el Grupo B del que también hacen parte Canadá y Bosnia.

Después de debutar ante Suiza en el estadio Bahía de San Francisco, el conjunto asiático se medirá a Canadá en el estadio Vancouver el 18 de junio y posteriormente a Bosnia en el estadio Seattle el 24 de junio.

Catar busca superar su actuación en la Copa del Mundo que organizó hace cuatro años luego de acabar en el último lugar del Grupo A tras perder ante Países Bajos, Senegal y Ecuador.

El Salvador: Mario González; Sergio Sibrián, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Jefferson Valladares; Mauricio Cerritos, Christian Martínez, Marcelo Díaz; Diego Flores, Nathan Ordaz y Steven Vásquez.

Entrenador: Hernán 'Bolillo' Gómez (COL).

Catar: Mahmud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Ayoub Al-Oui, Homam Ahmed, Boualem Khoukhi; Jassem Gaber, Edmilson Junior, Ahmed Fatahy; Akram Afif y Yusuf Abdurisag.

Estadio: BMO Stadium de Los Ángeles, California (EE.UU).