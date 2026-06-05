Sudáfrica agradece hospitalidad mexicana previo a su debut en el Mundial

"Gracias por estar aquí para recibir a los 'Bafana Bafana' en México. Gracias por su hospitalidad" afirmó el entrenador de 74 años.

La selección de Sudáfrica tuvo su segundo entrenamiento en territorio mexicano antes de presentarse en la inauguración del Mundial contra México el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Los 'Bafana Bafana' volvieron a pisar el césped del estadio Hidalgo, del equipo Pachuca de la liga local, que el jueves pasado les dio una calurosa bienvenida con un entrenamiento abierto al público que aplaudió a los jugadores.

"Damos la bienvenida a la selección de Sudáfrica. Es un momento muy especial para el estado de Hidalgo y el Club Pachuca. Es un día histórico por recibir Sudáfrica a unos días del debut en el Mundial de fútbol. Les deseamos el mayor de los éxitos y que junto con México clasifiquen a la siguiente ronda. Queremos que sientan el cariño y mucho calor humano de parte de nuestro afición", aseveró un representante del Pachuca de la liga MX.

Como ocurrió en el Mundial 2010, en el que los sudafricanos fueron anfitriones, ahora se volverán a enfrentar a la selección mexicana en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Hace 16 años, el resultado fue un empate de 1-1 entre ambas selecciones, en el juego que, curiosamente se realizó también un 11 de junio.

Como parte de su preparación Sudáfrica se medirá este sábado a Jamaica en el estadio Hidalgo.

Los 'Reggae Boyz', que no clasificaron a la Copa del Mundo, arribaron este viernes a México para este compromiso.

Luego de su debut ante el anfitrión, los 'Bafana Bafana' chocarán el 18 de junio contra República Checa y cerrarán su participación en la primera fase ante Corea del Sur el día 24.