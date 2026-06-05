Zé Ricardo deja de dirigir a Sporting Cristal solo dos meses después de asumir el cargo

"El club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución", señaló la institución en un comunicado publicado este viernes en sus redes sociales.

El equipo del barrio limeño del Rímac agradeció al entrenador brasileño y a su comando técnico "por el trabajo realizado, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana".

Zé Ricardo llegó al Sporting Cristal a inicios de abril pasado para reemplazar a su compatriota Paulo Autuori, en medio de una crisis de resultados del equipo celeste que se mantuvo en las últimas semanas hasta dejarlo en la duodécima posición del Apertura, con 19 puntos, 21 menos que el Alianza Lima, que ganó la competición.

Con esos resultados, el equipo quedó a solo tres puntos de la zona de descenso en la primera división peruana, además de que deberá disputar la repesca por un puesto en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras ocupar el tercer lugar en el Grupo F de la Copa Libertadores.

Medios locales señalaron que el reemplazo de Zé Roberto puede ser el nacional Roberto Mosquera, quien ya dirigió al equipo en 2012, cuando ganó el título nacional, en 2013 y 2020, cuando volvió a obtener el campeonato, y en 2022.