Abde sufre esguince del ligamento lateral en una rodilla, pero seguirá en la concentración

Fuentes del Betis indicaron este martes que las pruebas realizadas a Abde por los médicos de la selección marroquí "han confirmado el primer diagnóstico" anunciado por Marruecos y que su esguince de rodilla es "de grado medio" y no reviste gravedad, por lo que el jugador seguirá en la concentración para el Mundial "hasta ver su evolución".

El internacional marroquí, de 24 años, ha sido el futbolista más destacado esta temporada con el Betis con 15 goles (10 en LaLiga, 4 en la Liga Europa y 1 en la Copa del Rey) y 12 asistencias (8 en el torneo liguero, 3 en el continental y 1 en la competición copera) en 43 partidos.

Abde se lesionó el pasado domingo en el amistoso disputado contra Noruega en Nueva Jersey (Estados Unidos), en el que también tuvo que retirarse del campo con una dolencia en un hombro el defensa del Manchester United Noussair Marzaroui, lo que ha llevado la preocupación a la concentración del combinado de Marruecos para el inminente Mundial.

La selección marroquí llega a esta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá como una de las emergentes del fútbol internacional, después de que firmara una histórica actuación en la de Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Mundial.

Los 'Leones del Atlas', que ocupan actualmente la octava posición en la clasificación de la FIFA, están encuadrados en el Grupo F y se medirán con Brasil, Escocia y Haití en la primera fase del torneo.