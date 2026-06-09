El capitán de Escocia jugará en el Mundial pensando en el fallecido Diogo Jota

Robertson resaltó su emoción al recordar al jugador tras recibir una carta de Rute Cardoso, viuda del jugador portugués y madre de los tres hijos de tuvo con el jugador del Liverpool.

"Lo llevaré en mi corazón y sé que estará conmigo en el primer partido, en el segundo, en el tercero y, con suerte, en todos los demás", dijo el capitán, excompañero de Jota en el Liverpool, según ha divulgado la FIFA.

Robertson habló del portugués después de liderar a Escocia a la clasificación para el Mundial por primera vez desde 1998, y reveló cómo su compañero fallecido había estado presente en sus pensamientos durante la preparación para la victoria sobre Dinamarca, que les aseguró un lugar en el torneo que empieza este jueves en México, Estados Unidos y Canadá.

Ambos habían hablado de su sueño de llegar a la fase final mientras entrenaban juntos durante el Mundial de 2022, después de que Jota se perdiera la convocatoria de Portugal por lesión.

En la carta a Robertson, Rute Cardoso, dijo: "Te escribo con el corazón lleno de añoranza, gratitud y, sobre todo, orgullo. Diogo hablaba a menudo de ti, de la amistad que forjaron, de las batallas que libraron juntos, de los desafíos, de las risas, de las conversaciones sobre fútbol... y sobre sueños".

"El Mundial fue uno de esos sueños, un sueño que ambos alimentaron, codo con codo, con la misma pasión con la que saltaban al campo. Cuando escuché tus palabras y supe lo que sentiste aquel día en que Escocia se clasificó para el Mundial, después de tantos años de espera, comprendí que Diogo nunca abandonó realmente el campo", agregó la viuda.

"Al lograr ese momento y asegurar su lugar en el Mundial, no irán solos. Llevarán su sueño con ustedes también. Y cuando salgan al campo, sé que no solo saldrán ustedes, Diogo estará con ustedes en sus pensamientos, en sus pasos, en su corazón", dijo.

"Así que hoy quiero darles las gracias. Gracias por no olvidarlo. Gracias por llevarlo con ustedes. Gracias por transformar el dolor de la pérdida en fortaleza y en algo tan hermoso", escribió.

La FIFA emitió una grabación de Robertson leyendo la carta y agradeciendo a la esposa de su amigo sus palabras.