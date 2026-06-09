Michel Platini demanda a Gianni Infantino por “complot” y reclama una fortuna a la FIFA

El caso llega a los tribunales de Francia

La batalla judicial ya está en marcha en territorio galo y promete avanzar sin freno. La acción judicial, presentada el lunes en Francia, está en manos del coordinador de los jueces de instrucción de París, lo que provocará automáticamente la designación de un juez instructor para este caso, según informó este martes ‘L’Équipe’.

Pero el contraataque del exdirigente francés no se queda ahí. En paralelo, Platini también ha iniciado un procedimiento civil “por responsabilidad contra la FIFA” ante el tribunal de Marsella en el que pide una indemnización basándose en lo que habría ganado siendo presidente de la FIFA.

La trastienda de una traición: ¿Un complot para la presidencia?

El trasfondo de la demanda apunta a una presunta traición en las altas esferas del fútbol europeo. El antiguo mandatario de la UEFA (2007-2015) acusa a Infantino, quien fue su brazo derecho en el organismo europeo, de haber estado detrás de un complot para impedir que fuese presidente de la FIFA en las elecciones de 2015.

Hay que recordar que Platini tuvo que retirarse de la carrera para el órgano rector del fútbol mundial en favor de Infantino después de la FIFA estimase que había violado el código ético de la entidad al ser acusado de aceptar 2 millones de francos suizos de parte del presidente saliente de la FIFA, Joseph Blatter.

La absolución que lo cambia todo y los otros señalados

El escenario jurídico dio un giro radical recientemente. En este caso de corrupción, sin embargo, el legendario futbolista francés tres veces Balón de Oro fue definitivamente absuelto por la Justicia suiza en marzo de 2025. Con el camino limpio, Platini ha decidido ir a por todas.

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La ofensiva no va dirigida únicamente contra el actual mandatario de la FIFA. La denuncia presentada por Platini también cubre a Marco Villiger, exdirector de los servicios jurídicos de la Federación Internacional, y Domenico Scala, expresidente de la comisión de auditoría y conformidad de la FIFA, a los que la antigua estrella del fútbol europeo acusa también de haber contribuido a su caída en desgracia.