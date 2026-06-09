Nueva Jersey se suma a Nueva York y regalará 770 boletos del Mundial a residentes

"Queremos que esta experiencia sea accesible para el máximo número de neojerseítas posible", dijo Sherrill, que agradeció el apoyo económico de empresas como Uber o el centro de atención médica Hackensack Meridian Health para poder regalar las entradas.

Con este anuncio, el estado de Nueva Jersey busca equipararse a la alcaldía de Nueva York liderada por Zohran Mamdani, que hace unas semanas organizó unas rifas de 1.000 boletos destinados a residentes de la ciudad para partidos del Mundial con transporte gratuito de ida y vuelta por un precio de 50 dólares.

La iniciativa de Nueva Jersey destinará 500 de los 770 boletos para clubes de fútbol juvenil, familias de miembros de la Guardia Nacional del estado desplegados en el extranjero y trabajadores esenciales del condado de Bergen, donde se ubica el estadio, en el municipio de East Rutherford.

Otras 200 entradas se distribuirán entre enfermeros de primera línea, trabajadores de la salud, pacientes pediátricos hospitalarios y niños que enfrentan enfermedades graves.

Los 70 boletos restantes serán para personas que visiten y apoyen a los pequeños negocios locales durante el Mundial a través del programa Welcome World Rewards impulsado desde el comité organizativo de la FIFA para la sede NYNJ.

De los 770 boletos, que serán intransferibles, habrá entradas para los partidos del Mundial que se disputen el estadio MetLife menos para la finalísima del 19 de julio.

Tanto la iniciativa de la alcaldía de Nueva York como la del estado de Nueva Jersey tuvieron que recibir el permiso de la FIFA, que prohíbe distribuciones de entradas fuera del modelo de precio de la organización.