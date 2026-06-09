Seleccionador noruego acusa a Escocia de falta de profesionalidad por suspender amistoso

Noruega debía enfrentarse la víspera a Escocia en Charlotte (este de Estados Unidos), un día después de disputar otro amistoso contra Marruecos, pero la selección británica canceló el encuentro dos días antes apelando a los problemas físicos de varios jugadores.

"A mí también me resultó sorprendente. Es poco profesional por parte de Escocia", dijo Solbakken en declaraciones recogidas por la televisión pública noruega NRK.

Solbakken criticó también que no fuera su homólogo escocés, Steve Clarke, el que le comunicara personalmente la decisión, sino el director deportivo.

"No creo que las lesiones ocurriesen en el último entrenamiento. Es decepcionante y poco profesional, pero debemos vivir con ello", dijo Solbakken.

En un comunicado enviado al diario noruego VG, un portavoz de la Federación Escocesa explicó que había varios jugadores con problemas físicos tras el anterior amistoso y que enfrentarse a Noruega habría supuesto un riesgo innecesario, por lo que se comunicó la suspensión tan pronto se tomó una decisión definitiva.

"El partido de entrenamiento a puerta cerrada fue organizado entre los directores deportivos de las selecciones, no entre los seleccionadores, y seguimos el mismo proceso cuando por desgracia tuvimos que suspenderlo", consta en el comunicado.

La Federación Escocesa mostró su "sorpresa" por las reacciones noruegas y resaltó que el partido no había sido anunciado públicamente y no debía haber trascendido a la opinión pública su suspensión.

Escocia debutará en el Mundial el próximo día 14 contra Haití y Noruega lo hará dos días después frente a Irak.