La FIFA emite acreditación del Mundial para el periodista francés condenado en Argelia

"Esta acreditación se concedió en apoyo al periodista deportivo francés, colaborador de las revistas So Foot y Society, y para reiterar el llamamiento a su liberación inmediata", transmitió la organización de lucha por la libertad de prensa en un comunicado.

Para el director general de RSF, Thibaut Bruttin, esta acreditación "pone de manifiesto" que Gleizes debe estar "en los estadios y en la tribuna de prensa de esta importante competición mundial, y no en la cárcel".

"Hacemos un llamamiento a todos los periodistas que cubren esta competición para que difundan nuestro llamamiento a favor de la liberación de Christophe en cada partido, todos los días hasta el final", pidió Bruttin.

Los padres del periodista, por su parte, agradecieron a la FIFA por su gesto y reiteraron su llamamiento al Gobierno de Argelia para que perdone su sentencia "tan pronto como sea posible".

Gleizes, que fue detenido en mayo de 2024 mientras realizaba reportajes en Argelia sobre fútbol, fue condenado a siete años de prisión en 2025 por cargos de apología del terrorismo y por posesión de propaganda dañina para los intereses nacionales argelinos.

Entre los temas sobre los que trabajaba figuraba el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

Desde su arresto, las autoridades francesas han pedido en reiteradas ocasiones su liberación, sin recibir respuesta favorable por la parte argelina, lo que supone un nuevo foco de tensión en las ya delicadas relaciones bilaterales, alteradas desde que París apoyara en 2024 el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, aunque en las últimas semanas ambas partes han dado pasos de acercamiento.